Callosa se queda sin la recogida de animales domésticos abandonados por impago del Ayuntamiento

Callosa de Segura se ha quedado sin el servicio de recogida de animales domésticos abandonados. La Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados de Callosa de Segura APADAC, que gestiona el servicio, se ha visto obligada a suspenderlo por los impagos del Ayuntamiento que dirige el popular Manuel Martínez. El servicio se presta mediante un contrato ganado por esta protectora en un concurso público. Sin embargo, según ha denunciado la protectora en sus redes sociales, el consistorio callosino le debe las cuotas desde el pasado mes de noviembre por lo que, señalan, la situación es "insostenible".

La protectora callosina se encarga de recoger los animales domésticos, perros y gatos, que son abandonados en las calles. Tras su cuidado y desparasitación, se ofrecen después en adopción. APADAC lamenta que haya tenido que tomar "esta drástica decisión" del cierre temporal de recogida de animales por la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Callosa de Segura desde el pasado mes de noviembre cuando, según la protectora, el consistorio no ha pagado ninguna cuota desde entonces. "Durante estos meses hemos cumplido con nuestra parte del contrato a pesar de no haber recibido la cuota; hemos intentado entender la situación actual y sus prioridades, pero la situación es totalmente insostenible", señala APADAC en sus redes sociales.

La postura adoptada, según la protectora, es "responsable" hasta tener saneadas las cuotas ya que, según explica, "los animales comen todos los días y tienen unas necesidades básicas que cubrir, que nos estamos viendo muy limitadas a cubrir". APADAC señala, no obstante, que no pretende que esta situación en la que se han visto envueltos se politice y que "no vamos a posicionarnos, como nunca hemos hecho en este sentido, nuestro problema es con la institución en sí", por lo que la protectora pide "respeto a este sentir, que no se nos utilice o se utilicen a nuestros animales como arma arrojadiza". APADAC concluye el comunicado en las redes sociales con un deseo: "que pronto podamos llegar a un acuerdo para poder solventar nuestra situación, que ahora mismo es realmente precaria e insostenible".