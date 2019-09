Los vecinos de San Fulgencio ofrecen una merienda nocturna a los bomberos para agradecer su labor

Los vecinos de la localidad alicantina de San Fulgencio, una de las localidades más afectadas por el paso del temporal la pasada semana, han agradecido a los bomberos de la Generalitat su trabajo durante la emergencia con una merienda nocturna.



Así lo ha explicado el 112 este sábado a través de su cuenta de Twitter, en la que ha puesto en valor que "las emergencias generan redes de solidaridad con los profesionales" y ha mostrado su agradecimiento a los vecinos de la localidad.





Las #emergencias generan redes de solidaridad con los profesionales. Anoche, los #BombersForestalsGV recibieron una merienda nocturna de los vecinos y vecinas de #SanFulgencio.

Os lo agradecen ? pic.twitter.com/f0irBZkEqd — GVA 112CV (@GVA112) September 21, 2019

San Fulgencio pide ayuda al Consell para recuperar la normalidad y tiene una decena de familias desalojadas

En esta localidad de la Vega Baja,y las incidencias en la N-332 y la mota del río hacen de tapón de agua "anegando todo el municipio", según ha explicado el Ayuntamiento este sábado. No es la única muestra de agradecimiento que los afectados por la DANA han llevado a cabo estos días en los municipios de la Comunitat Valenciana más afectados por el temporal. Este viernes, los alumnos del colegio Miguel Hernández de Orihuela participaron al ritmo de la canción 'Baby Shark' en unde la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han estado trabajando en la zona después de los daños causados por el temporal de lluvias de la semana pasada.El alcalde de San Fulgencio (Alicante), José Sampere, ha pedido ayuda a la Generalitat para restablecer la normalidad tras el paso del temporal de la semana pasada. En esta localidad de la Vega Baja, una decena de familias aún no pueden volver a sus hogares y las incidencias en la N-332 y la mota del río hacen de tapón de agua "anegando todo el municipio"El primer edil ha explicado que siguen desalojadas de sus viviendas una decena de familias queComo el lunes comienzan las clases en estas instalaciones, los evacuados han sido reubicados en viviendas, ha detallado el consistorio.En este contexto, el equipo de gobierno de San Fulgencio acompañó este viernes al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, mientras que el alcalde acudió a la reunión mantenida en Dolores con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la responsable autonómica de Justicia, Gabriela Bravo.A todos ellos les han pedido "medidas urgentes" para atajar los problemas del municipio. En este sentido, el alcalde ha asegurado quey la mota del río, ya que estas dos hacen de tapón y dificulta la salida del agua por las acequias, anegando todo el municipio."En la huerta lo hemos perdido todo y ahora toca restablecer la normalidad en cuanto a salubridad, ya que el agua estancada es un foco de mosquitos y enfermedades", ha asegurado el regidor, quien ha añadido que se necesita que la carretera "esté en condiciones y también los desagües para que no vuelva a pasar".Asimismo, ha habido desperfectos en las acequias y en la huerta de San Fulgencio, por lo queque esto tiene en los agricultores y el tejido productivo de la localidad", ha afirmado el alcalde.La localidad "necesita ahora más que nunca el apoyo de otras instituciones para retomar su día a día, igual que otros municipios", ha señalado el Ayuntamiento, que pide que se les "escuche" y reclama "facilidades y el compromiso firme para que todo vuelva a la normalidad"."Tanto el presidente, Ximo Puig, como los consellers se han comprometido a que las ayudas se den cuanto antes y poner un muro de contención a esta tragedia que ha asolado la Vega Baja".