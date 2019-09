Cuatro familias desalojadas en Benejúzar por las lluvias

"No recuerdo nada igual desde las inundaciones del año 1989. Hemos pasado una mañana muy complicada y las previsiones para las próximas horas no son nada buenas", asegura Miguel López, alcalde de Benejúzar, donde esta mañana se han desalojado al menos a cuatro familias por los efectos de las fuertes lluvias que están afectando a toda la provincia en las últimas horas. "Otras familias no han querido abandonar sus casas", ha puntualizado.

El regidor socialista ha explicado que los puntos más complicados del municipio en la actualidad son las dos ramblas laterales. "Además, hemos tenido que cortar la carretera de Alicante y de Jacarilla, y el acceso por la N332 está muy complicado", ha señalado el alcalde minutos antes de las dos de la tarde, quien asegura que las familias desalojadas han sido trasladas al Centro Social y al Aula Juvenil, además de habilitarse el pabellón municipal "por si hiciera falta para familias del municipio o de otros cercanos".

López ha pedido a los vecinos de Benejúzar que no circulen por las calles para evitar problemas ante las intensas lluvias que están afectando a la comarca durante todo el día. "Por el momento, hay una decena de calles cortadas porque han saltado las trapas de las alcantarillas", ha añadido.