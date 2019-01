El alcalde aclara que todas las peticiones de información de la Síndic son respondidas

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha comparecido esta mañana ante los medios para dar a conocer que "el Ayuntamiento ha acabado el año sin ningún pleito pendiente con el defensor del pueblo ni con la Sindicatura de Agravios". "Todas las reclamaciones son contestadas y el procedimiento está en función de lo que tarde el departamento en cuestión", ha trasladado Dolón, quien ha añadido que "las quejas que recibe el Síndico son, en su mayoría, archivadas".

El procedimiento a seguir una vez recibido el escrito, ha explicado José Manuel Dolón, es dar traslado al departamento correspondiente para que informe, un proceso que, en función de la capacidad del departamento se resuelve "con mayor o menor rapidez al tiempo que se le comunica al concejal pertinente ese trámite, pero que queda resuelto en la totalidad de los casos". El PP había denunciado que la Sindicatura había abierto 15 procedimientos al Ayuntamiento por no facilitar información al Ayuntamiento.

"Lo que no se puede pretender es que las contestaciones estén de un día para otro, y utilizar estas reclamaciones de una manera artificial, como está haciendo deliberadamente el PP", ha reclamado Dolón. En este sentido, ha recordado que "la situación no tiene nada que ver con respecto a cuando gobernaban ellos". Dolón ha afirmado que "una vez pedí la información relativa a las retribuciones por asistencia del que por aquel entonces era el alcalde, Pedro Hernández Mateo, y nunca obtuve respuesta por su parte. Tuvo que ser bajo el mandato de quien le sucedió en su puesto, Eduardo Dolón, quien me propiciase la información tardando nada menos que casi dos años para ello. Esa situación es impensable a día de hoy", ha concluido.

El alcalde de Torrevieja ha afirmado estar "muy tranquilo", al tiempo que ha afirmado que "si existiese alguna mala práctica real estaríamos en un juicio permanente y yo habría sido inhabilitado hace mucho tiempo. Desde el Partido Popular saben que no se está haciendo nada mal y por eso no trasladan ninguna de sus reclamaciones al juzgado", ha sentenciado Dolón.



Oficinas del PROP

En otro orden de cosas y a petición de los periodistas asistentes, el alcalde de Torrevieja se ha referido también al inminente traslado de las oficinas del PROP. Tal y como se informó en la Junta de Gobierno del pasado 4 de enero, el Ayuntamiento ha concedido un plazo de 30 días más para la entrega de las obras a la empresa adjudicataria de la ampliación del consistorio sito en la Plaza de la Constitución donde se van a trasladar tanto las oficinas del PROP, como los departamentos de Censo y Estadística e Informática.

Dolón ha afirmado que "lo que se va a hacer es proceder al traslado en tiempo y forma antes de que se cumplan los límites legales-". A este respecto, ha explicado que "recibimos asesoramiento por parte de los servicios jurídicos y hemos entendido que lo que procedería en este caso sería recurrir la sentencia, aunque estamos a la espera del preceptivo informe jurídico".