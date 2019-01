El Síndic admite 15 quejas del PP por «falta de transparencia» del alcalde de Torrevieja

El Síndic de Greuges ha admitido a trámite 15 quejas de la concejal del Grupo Municipal Popular de Torrevieja, Carmen Gómez Candel. La edil acudió al Síndic para encontrar respuesta a las solicitudes realizadas al alcalde de la localidad solicitando documentación e información en aras de la transparencia del Consistorio. Un ente al que no es la primera vez que acude, como constata el gran número de quejas presentadas por los populares. Gómez indicó que el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), cuando recibe las peticiones de documentación, se limita a contestar «cuando la tengamos se la entregaremos, en una artimaña de no querer dejar trabajar a los concejales de la oposición, porque si se le solicita es porque la tiene y por tanto es tan simple como trasladar la orden de que sea entregada al grupo mayoritario de la corporación, para así poder este ejercer su labor de oposición».

Para la edil, José Manuel Dolón es conocedor «por su anterior actitud política basada en la pataleta y las denuncias», que la Ley establece un plazo de cinco días para proporcionar la documentación, y sin embargo desde el PP aseguran que se supera ese plazo a pesar de que siempre le dan más margen para que les entregue los documentos que solicitan los ediles populares «pero ni así la reciben». Carmen Gómez pone como ejemplo que hay documentos que para llegar a recibir la información de lo que desde un principio se solicitaba se ha llegado a tardar casi un año. «En esta ocasión, los pasos están siendo los mismos que se han seguido siempre y respetando la más estricta legalidad», explica la concejal popular ya que, en primer lugar, el PP solicitó la documentación al alcalde, posteriormente, al no obtener respuesta, pidió el Silencio Administrativo y, finalmente, trasladaron las quejas al Síndic, que, como primer paso, instará al Ayuntamiento para que conteste a las consultas del Partido Popular. «El Ayuntamiento de Torrevieja, desde que lo gobierna José Manuel Dolón, es un gran conocido del Síndic, el cual lo ha mencionado en todas sus memorias anuales desde que es alcalde, bien por no aceptar sus recomendaciones o bien por no haber recibido respuesta», asegura la edil del PP.

Los populares acusan al regidor torrevejense de «falta de transparencia» y aseguran que Dolón tampoco responde a los ciudadanos en sus quejas o consultas vía Prop, «como queda acreditado en diferentes ocasiones al solicitar al alcalde, desde el Grupo Municipal Popular, la respuesta que se ha dado al ciudadano en alguna cuestión y como respuesta se ha recibido que no se ha contestado a dicho escrito», indica Carmen Gómez.

La popular denuncia las trabas que, asegura, le ponen desde el equipo de gobierno, «desde hace más de tres años y eso que somos el grupo mayoritario de la corporación y seguiremos ejerciendo nuestro derecho de acceso a la información».