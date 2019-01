El Consell aprueba la delimitación de usos del Puerto de Torrevieja

La tramitación se ha desarrollado a lo largo de tres años y ha sido publicada hoy por el Diario Oficial de la Generalitat/ Mantiene la prohibición de uso de la playa del Acequión como zona de baño que se incumple a diario

El Consell ha aprobado la delimitación de usos del Puerto de Torrevieja (DEUP). Un documento que la administración autonómica abordó al iniciar este mandato y que venía contemplado como desarrollo de la ley de Puertos de la Generalitat de 2014. La resolución señala de forma específica qué usos se pueden desarrollar sobre los 189.000 metros cuadrados de suelo y 899.000 metros cuadrados el espejo de agua al abrigo de los diques de Levante y Poniente. Para la generalitat esta aprobación "optimiza el uso pesquero", da prioridad al uso náutico deportivo, incorpora una "importante superficie como área técnica" -en el dique de Poniente- y "finalmente se ordena toda la explanada del frente portuario, ajustándose a las demandas sociales en los entornos urbanos, a fin de mejorar la calidad de estos, creando una zona de interrelación puerto-ciudad" -en torno a la zona donde se instala la feria y se ubican los aparcamientos-.

La DEUP especifica qué zonas en primera línea -bajo competencia de la Generalitat- se reservan para garantizar la actividad portuaria y cuales para la "interacción puerto ciudad". Es decir, dotaciones públicas o usos comerciales e industriales, entre otros. El documento establece cinco tipos distintos de usos. Los comerciales, náuticos deportivos, pesqueros, compatibles y complementarios:



Uso pesquero: Una de las principales conclusiones del documento es que mantiene la actividad de la flota de pesca artesanal en su actual ámbito de actuación, en torno al dique de abrigo pesquero, en el corazón del puerto. La delimitación reubica las instalaciones pesqueras en torno a la actual fábrica de hielo y recupera la función original del dique de amarre pesquero que se utiliza en estos momentos como museo flotante del submarino Delfín y el Pascual Flores. En total son 7.337 metros cuadrados en tierra y 3.990 de espejo de agua frente a los 29.940 actuales. La idea del Ayuntamiento de Torrevieja es reutilizar al menos uno de los edificios de la lonja para uso cultural y que los museos flotantes se trasladen a la zona en la que amarran ahora los pesqueros. Solo un 1% de toda la superficie en tierra se dedica a "uso comercial", más bien industrial, la consagrada a la actividad de embarque de sal. Son 27.000 metros cuadrados en el dique de Poniente de los que 12.400 corresponden al espejo de mar. El uso náutico-deportivo se mantiene para las tres marinas deportivas que ofrecen 2.500 puntos de amarre, con un nivel de ocupación muy elevado, superior al 70%. Cuenta con 253.000 metros cuadrados entre ocupación del espejo de agua con pantalanes de amarre y las instalaciones en tierra. 71.000 metros cuadrados del Club Náutico Marina Internacional, "todo el espacio actual del Real Club Náutico" y los 119.000 metros cuadrados Marina Salinas. Este uso náutico protagoniza el 87% de los usos totales del puerto. En el caso de Marina Internacional se suprime el uso de varadero sobre la explanada de 10.000 metros cuadrados. El gran cajón de sastre de esta distribución es la denominada bajo el epígrafe de "usos complementarios" y que aparece definida en el documento como los "compatibles con los portuarios, tales como los culturales, deportivos, educativos, certámenes feriales, exposiciones y otras activides comerciales no portuarias que favorezcan el equilibrio económico y social del puerto de Torrevieja". La superficie actual de este espacio es de 149.704 metros cuadrados y la propuesta es de 185.000 metros cuadrados. La mayor parte concentrada en la zona más próxima al acceso al centro del casco urbano, donde se ubica la feria y un aparcamiento. El "uso compatible" es una de las novedades del documento. Se destinan en torno a 44.000 metros cuadrados (23.000 metros cuadrados de supeficie terrestre) a instalaciones ligadas a las actividades náuticas, que "preste servicio a las embarcaciones de recreo", en el dique de Poniente. Se reutiliza para ese uso el dique que en 2008 se construyó para reubicar la actividad pesquera y que nunca ha tenido ese uso por el empeño de este sector tradicional por mantenerse en su actual ubicación. El objetivo, aunque el documento no lo indica, es ofrecer tanto el espacio en tierra como la zona de abrigo para la instalación de un varadero o la sede de empresas de acuicultura, entre otros.

El documento no deja claro donde se reubicarán los conocidos como "pantalanes sociales" . Unos puntos de amarre populares que tienen su origen en los que existían en la playa del Acequión y que tuvieron que desplazarse con la construcción del puerto deportivo Marina Internacional en los años 90. La DEUP sí obliga a los usuarios a dejar su actual zona pero no les asigna de forma expresa una nueva. Organizados en dos clubes de pesca deportiva, los estos pescadores recreativos cuentan con 160 puntos de amarre ubicados en el dique de Poniente que ocupan 12.000 metros cuadrados. El cambio se justifica en "un nuevo emplazamiento alternativo, más próximo al resto de instalaciones similares -náuticas- y cercanas el resto de áreas de servicio del puerto".



Así queda la distribución de usos del puerto de Torrevieja:

Alegaciones

Por otra parte, la Generalitat ha rechazado la mayor parte de las alegaciones presentadas durante el segundo periodo de exposición pública al que ha sido sometido el documento. La única que se ha admitido de forma expresa era la que pedía, por parte de la Cofradía de Pescadores e Izquierda Unida, que la ubicación de la actividad se mantuviera en la zona. El PP pedía que se esa zona pesquera se ubicara junto al dique de abrigo de Marina Salinas, donde ahora está la instalación de Cable Sky. Propuesta que ha sido denegada. Ciudadanos reclamaba que todo el recinto portuario pasara a manos del Ayuntamiento de Torrevieja, algo que también ha sido rechazado. Entre las alegaciones también figura uno de los asuntos más espinosos de los que se ha planteado durante este proceso: la situación ilegal de la zona residencial ubicada en Marina Internacional.

También son rechazadas las alegaciones de los representantes de los pantalanes sociales. En este caso con respuestas contradictorias. Por una parte se les indica a los pescadores deportivos que su ubicación no puede seguir siendo la misma en el dique de Poniente, y al tiempo asegurando que no es función del documento indicar dónde tienen que instalarse ahora.

La DEUP insiste en que el uso residencial está prohibido en dominio público y advierte que no puede legalizarlo. También indica que el servicio provincial de Costas no se ha llegado a pronunciar sobre esta distribución de usos pese a que se le pidió informe. Por lo que la situación de esas viviendas sigue siendo la misma: están fuera de ordenación y no tienen concesión.

Otra situación que no queda muy clara es la playa del Acequión que ocupa unos 20.000 metros cuadrados. La Generalitat asegura que mantiene "un convenio" de uso con el Ayuntamiento -aparece como una de las 23 concesiones del espacio portuario- pero también que el uso para baño está prohibido. Algo que se incumple de forma sistemática desde que la administración asumió las competencias del puerto hace 19 años.



Estudios

El documento presenta algunas cifras sobre la actividad económica que se desarrolla el puerto con series que solo alcanzan hasta el ejercicio 2013. Como es el caso del embarque de sal en el Muelle de Poniente o la actividad pesquera, en la que no se cuantifica la facturación de embarcaciones de otras zonas del litoral de la provincia y la Región de Murcia. También recoge una tabla con las 23 concesiones de distintas actividades -sin reflejar los ingresos anuales que suponen para las arcas de la administración autonómica, en torno a dos millones de euros anuales- y con ocupaciones de superficie que en algunos casos no se corresponden con la realidad: hay actividades que ocupan más superficie de la que figura oficialmente.



Concesiones: