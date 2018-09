La Intervención de la Generalitat desbloquea el pago de la productividad

Al tiempo, insta a regularizar el complemento con un mecanismo de control. El impago ha generado tensión y protestas en la plantilla.

La Intervención General de la Generalitat ha informado favorablemente a la propuesta del alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), de pagar las nóminas con el complemento de productividad. La resolución, que es vinculante, matiza que el Ayuntamiento debe resolver, no obstante, la regularización de ese abono, que se paga de forma automática sin ningún tipo de mecanismo de control -rendimiento, puntualidad u objetivos del funcionario- desde 1987. En esencia, la Intervención General dice que la situación del pago de la productividad sin regularizar no se puede sostener de forma indefinida en el Ayuntamiento pero que el problema no se resuelve dejando de abonarla.

«Esta intervención general -dice el informe en sus conclusiones- resuelve informar favorablemente la propuesta de resolución de discrepancia planteada por el alcalde Torrevieja. Este centro entiende que aunque la productividad es un concepto retributivo no consolidable la desnaturalización que se ha producido del mismo y que se reconoce, por otra parte, en diversos pronunciamientos judiciales, impide acordar que deje de abonarse por la mera remisión a la normativa que lo regula».

Y añade: «El Ayuntamiento debería realizar las actuaciones precisas y adoptar las medidas necesarias para ajustar las retribuciones que viene abonando como complemento de productividad a la legislación vigente siguiendo el procedimiento legalmente establecido».

Para el primer edil esta resolución desbloquea el conflicto que arrastra la gestión municipal desde agosto, cuando la nómina se retrasó y luego se abonó sin el complemento de productividad -entre 200 y 350 euros mensuales, según la plaza que ocupe el funcionario. Algo que provocó protestas diarias a las puertas del ayuntamiento y derivó en la propuesta de moción de censura del PP para desalojar al gobierno en minoría de José Manuel Dolón, que ha fracasado por el rechazo de Ciudadanos y Sueña Torrevieja a secundarla.



Rueda de prensa

El alcalde convocó ayer la rueda de prensa para informar de esta resolución por sorpresa, minutos antes del inicio del pleno ordinario y cuando un numeroso grupo de funcionarios había comenzado una ruidosa protesta -que se oía en la sala de prensa- , como ha hecho casi a diario desde hace dos semanas por el impago de la productividad. Los sindicatos reprocharon al primer edil el no haber sido informados y enterarse minutos antes del pleno y del inicio de la protesta, de una resolución, que el primer edil admitió que conocía por una copia no notificada oficialmente.

La formalización del acuerdo no va a llegar a tiempo para la emisión -mañana o el lunes- de la nómina del mes de septiembre, admitió el alcalde. Por lo que los funcionarios no cobrarán la productividad del mes de agosto de forma inmediata. Es posible que este mes cobren la nómina y días después la productividad. Por separado.

De hecho, el informe avala el pago de productividad de agosto exclusivamente. Otra cosa es si la interventora, después de esta resolución del órgano superior de estos funcionarios, vuelve a reparar de nulidad el cobro de la nómina de septiembre. Algo improbable, aunque posible.

El primer edil afirmó que con esta resolución el gobierno local ya puede convocar una mesa de negociación con seguridad jurídica para avanzar en la regularización de la productividad. Algo, dijo, que no han afrontado nunca gobiernos anteriores.

Además aseguró que el visto bueno de la Intervención General le da la razón puesto que frente a un reparo suspensivo de la interventora Mari Carmen Corral se emitieron informes de la secretaria y Recursos Humanos que validaban el pago en base a sentencias firmes y asumidas por el Consistorio.