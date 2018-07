Un coche sin conductor cae a la orilla del mar en la playa de Los Náufragos de Torrevieja

El accidente se ha producido sobre la una de la tarde cuando la playa estaba repleta de bañistas. No se han producido heridos.

Un coche aparcado en la calle Bigastro de Torrevieja se ha precipitado hasta la orilla del mar en el momento en el que la playa estaba repleta de bañistas. No se han producido heridos. El accidente ha ocurrido sobre la una de la tarde en la playa de Los Naúfragos, al comienzo de la zona de acantilado bajo de San Roque, al sur del casco urbano de Torrevieja.



El propietario del turismo habría dejado el vehículo aparcado sin activar el freno de mano. El pequeño tramo de calle describe una pendiente hasta la playa y el mar. El coche, sin conductor, ha recorrido la calle -unos cinco metros- y se ha quedado encallado entre las rocas y el agua. Antes ha arrollado una sombrilla. Afortunadamente los bañistas que se encontraban en su camino han podido esquivarlo. Al lugar de los hechos ha acudido una patrulla de la Policía Local de Torrevieja. Docenas de bañistas y curiosos del barrio se han acercado para observar la escena.



A las tres de la tarde la grúa ha podido extraer el vehículo no sin dificultades. No es la primera vez que Torrevieja es escenario de este tipo de accidentes este verano. Un vehículo, en este caso con conductor y pasajeros, terminó en la orilla de la playa de La Mata empotrado contra la zona de hamacas y sombrillas el 21 de junio. Otro quedó semisumergido en la playa de Los Locos, cuando circulaba por la avenida de las Habaneras.