"El Circo del P.S.O.L. llega a Orihuela, saquen sus entradas"

Si todavía no han hecho planes para este verano, les recomiendo que no se pierdan la oferta que nos ofrece el grupo socialista de la oposición oriolana. Esta mañana Carolina Gracia se ha descolgado del trampolín y sin red para anunciar una "supuesta" alternativa de gobierno, con el único fin de dar un espectáculo para arrebatar el bastón al Alcalde Emilio Bascuñana.

Una vez más se repite la historia y el PSOE vuelve a buscar el gobierno a espaldas de las urnas, y es muy importante recordar que hablamos del mismo PSOE oriolano que obtuvo peores resultados en 2.015 que en 2.011. Lo de tener dos concejales ahora más que entonces sólo se debe al beneficio por la elevada abstención de 2.015.

Carolina y los suyos llevan tres años descolocados, sin rumbo y dando tumbos por los pasillos del Ayuntamiento sin saber qué hacer y sin ejercer una oposición responsable. De hecho sus esfuerzos están únicamente centrados en inventarse historias de ficción,(pero de la mala), contra el alcalde Bascuñana y distintos miembros de su equipo. Las supuestas empresas del concejal Fernández Moreno, las facturas de hotel, el enganche a la red de electricidad por parte de un pedáneo, el espionaje en la sala del Oriol, los whatsaaps, o la perversa alegación contra los presupuestos municipales, ?. . Todo un sinfín de mentiras y patrañas que vienen a ser balas de esa escopeta de feria con la que van armados y que siempre les falla.

Creen que son innovadores, pero utilizan el modus operandi que les envían desde Madrid y Valencia y así, igualmente, han presentado otra moción en Benidorm que se ha quedado en aguas de borrajas.

Ahora se aferran a unas informaciones que la Conselleria de Sanidad no ha sabido aclarar y que sigue estudiando con un expediente informativo, ya que hasta ahora lo que si se ha confirmado son dos años de trabajo que hace una semana se cuestionaban.

Esta alternativa de gobierno que llega ahora, nace ya muerta, ya que los números no salen y esto no es más que un intento en vano de derrocar una alcaldía y un equipo de gobierno que ha dado estabilidad a los oriolanos, que ha resuelto problemas históricos y que ha sacado adelante importantes proyectos, atascados durante años en los cajones y que ellos cuando estuvieron en el gobierno no supieron resolver. Por fin, durante estos últimos años de Orihuela se ha hablado mucho y bien. Ya era hora.

Desde hace unas semanas al PSOE se le acaba el tiempo y se juega todo a este paripé antes de que finalice la legislatura. Este espectáculo con el que buscan dar visibilidad a su circo particular a cualquier precio, y en algunos casos para buscar ese reconocimiento personal que alguna necesita para garantizar su continuidad; porque les recuerdo que el PSOE todavía no ha nombrado candidatas y candidatos y por muchos es sabido que la señora Gracia no es la cabeza de cartel favorita para el partido de Pedro Sánchez. Ademas, tienen en el Partido lista de espera de aspirantes para los 75.000 euros que la señora Gracia gana anualmente por estar en la oposición haciendo no sabemos qué.

Asistimos a un número más de este gran circo que nos ofrece el PSOE oriolano en el que no encontrarán más que otro fracaso a sus innumerables intentos de acabar con un Alcalde que ganó las elecciones por mayoría y que tiene una brillante carrera profesional y política, que otros y otras ya quisieran y nunca tendrán.

Pasen y vean, que el espectáculo está a punto de comenzar.

* Rafael Almagro Palacios es 2º Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Orihuela