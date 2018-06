Orihuela cierra la Oficina de Turismo en la Costa y la responsable del área culpa al alcalde

Sofía Álvarez toma la decisión al no atender el regidor su petición de cubrir el puesto vacante y lo culpa de «ningunear a Orihuela Costa».

La Oficina de Turismo de Orihuela Costa permanece cerrada desde el pasado jueves justo en el momento en el que se inicia la campaña turística estival en una zona visitada por miles de personas durante los 3 meses de verano, principalmente extranjeros. Un cartel colocado en la fachada de la cerrada oficina, situada junto al Ayuntamiento perfiférico en Playa Flamenca, explica el motivo del cierre en castellano e inglés: «esta oficina permanecerá cerrada por falta de persona. Disculpen las molestias», reza el cartel que ha provocado la sorpresa entre quienes ayer se acercaron para recibir información turística sobre el municipio.

El cartel lo ha colocado la edil de Turismo, Sofía Álvarez, quien ayer se mostró muy enfadada por la decisión que ha tenido que tomar de cerrar el único punto de información turística de Orihuela Costa obligada por no tener a ningún empleado municipal que la atendiera tras el traslado a Orihuela Cultural de la trabajadora que estuvo allí ocupando ese puesto. «Se lo advertí al alcalde y al edil de Recursos Humanos, que si no reponían el puesto de trabajo vacante en la Oficina de Turismo de la Costa cerraría las instalaciones y pondría un cartel explicando los motivos, y así he hecho», explicó a INFORMACIÓN. Álvarez asegura que se dirigió tanto al regidor Emilio Bascuñana como al edil de Recursos Humanos Rafael Almagro (ambos de su partido, el PP), en numerosas ocasiones tanto por escrito como personalmente, desde hace 10 días, tras serle anunciado a la empleada, por orden del responsable de Orihuela Cultural, que iba a ser trasladada al puesto al que estaba adscrita «pero a día de hoy aún estoy esperando que me responda alguno de ellos», dijo muy molesta.

La empleada trasladada está adscrita a Orihuela Cultural -dirigida por Ciudadanos- como informadora Turística y ante las necesidades de la Concejalía de Cultura, por falta de Personal, se decidió que volviera a ocupar el puesto que tiene designado. «Les dije que no me oponía a que se llevaran a la trabajadora pero manifesté que no iba a firmar la autorización hasta que no enviaran a alguien que hiciera las funciones que desarrollaba», explicó Álvarez. A pesar de lo cual, la trabajadora ha sido trasladada sin que la edil de Turismo haya firmado la autorización.



Ninguneo

La edil critica la actitud de Emilio Bascuñana «porque transmite que lo que pasa en la Costa no es importante y yo así no trabajo, porque estoy dándolo todo por todos los oriolanos y visitantes, también por los del litoral». Y acusa al regidor oriolano de «ningunear a Orihuela Costa con este tipo de acciones». Álvarez asegura que es muy importante mantener abierto el punto de información turística de Orihuela Costa, ahora que empieza la campaña de verano, «pero si por mí fuera no solo tendría esa oficina abierta por la mañana, también por la tarde y los fines de semana, y abriría algún otro punto».

Sofía Álvarez confirmó que la Oficina de Turismo en Playa Flamenca permanecerá cerrada hasta que desde el Ayuntamiento, el alcalde y el edil de Recursos Humanos, autoricen ocupar el puesto vacante. «Afortunadamente no todos somos iguales y me da vergüenza ser concejal de Turismo y tener cerrada hoy, que empieza la temporada alta, la única Oficina de Turismo de la Costa, que no he podido abrir otra porque no me dejan, y que esté sin nadie y a puerta cerrada porque la imagen que damos al exterior es deplorable y la gestión de este área es tan buena y los números están creciendo tanto que provoca frustración no dar el servicio que la gente se merece porque nadie hace caso a nada», dijo.

El partido de Orihuela Costa, Claro, se refirió ayer al cierre del punto turístico de Playa Flamenca y pidió «que sea un tema puntual porque estamos hablando de un 'annus horribilis' para el turismo de la Costa, ya que el tema de la Oficina de Turismo se une a la nefasta gestión de la edil Luisa Boné que va a tener a las galardonadas playas sin servicios de temporada y con la posible pérdida de los galardones el año que viene, y el caos de tráfico que se prevé este verano por los atascos en la N332». Para esta formación, el asunto es grave y «esperamos que no sea fruto de las luchas cainitas que mantiene el PP ni una 'vendetta' del alcalde a su concejal de Turismo», de la que valoran «su decente gestión».