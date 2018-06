El Ayuntamiento de Orihuela alcanza un acuerdo con la Cámara para saldar 297.000 euros de deuda

Aún queda por concretar cómo se hará el pago.

La Cámara de Comercio de Orihuela ha llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad para acabar con el contencioso que mantienen ambas instituciones. Así lo aseguró ayer el presidente cameral, Mario Martínez, en un comunicado. Las negociaciones entre ambas partes tuvieron que acelerarse ayer tras publicar este diario que en la vista que se celebró el pasado 7 de junio no se llegó a ningún acuerdo y el Ayuntamiento de Orihuela, incluso, seguía negándose a pagar los 297.000 euros que le reclama la institución cameral por el incumplimiento de pago de varios convenios. El Consistorio mantuvo en la sesión celebrada en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Elche que no correspondía el pago porque consideraba que los convenios no estaban en vigor.

Tras la vista judicial, ambas partes han mantenido en estos últimos días varias reuniones para acercar posturas, cuyas relaciones se encontraban absolutamente rotas, y ayer se precipitó la decisión de hacer público un acuerdo que causó sorpresa entre el propio alcalde, Emilio Bascuñana, y los ediles que han mantenido un contacto más directo en las negociaciones. La Cámara no dio detalles sobre cómo se materializará ese «principio de acuerdo», mientras que en el equipo de gobierno, su portavoz Rafael Almagro, explicó que, aunque no sabía con exactitud el grado de acuerdo al que habían llegado los abogados del Consistorio y Cámara Orihuela, el pago se tendría que hacer de una sola vez, sin plazos y que, previsiblemente, se incluirá una partida por el importe total de la deuda -que es de 297.000 euros, sin los intereses que no se pagarían- generando un crédito en los presupuestos de este 2018, que se espera que se aprueben el próximo mes de julio.



Sintonía

El presidente de Cámara Orihuela reiterado que «afortunadamente para todos hay sintonía total entre Cámara y Ayuntamiento para resolver un problema que se arrastra desde hace tres años y que una vez resuelto permitirá normalizar la relación entre ambas instituciones» que, añadió, «siempre han estado por la labor de buscar una solución». Mario Martínez está convencido de que el acuerdo abre una nueva vía de trabajo conjunto «leal y productivo, que zanja definitivamente y nos hace olvidar cualquier reproche del pasado», por lo que también agradeció «la altura de miras del alcalde Emilio Bascuñana, que también ha empujado con gran empeño por arreglar la situación».

El responsable de Cámara Orihuela hizo hincapié en que se ha buscado «la conciliación y el acuerdo para mejorar las condiciones de nuestras empresas, de la formación de nuestros jóvenes, y también para que Orihuela, a través de sus instituciones más importantes, pueda tener una representación de más peso en la Generalitat Valenciana, que es donde tenemos que estar», concluyó.