«Cada persona puede elegir su alimentación por los motivos que quiera, pero tampoco es bueno el "talibanismo" de la salud»

- En la actualidad es más habitual encontrar en una mesa de amigos a personas veganas, vegetarianas, realfooders y omnívoras ¿Qué opina de estas «dietas»?

Los seres humanos necesitamos consumir para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, es decir para el crecimiento y renovación celular permanente que ocurre en el cuerpo todos los nutrientes esenciales. Nutrientes que nosotros no producimos, esos se les llama esenciales: proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales.

La diferencia de las estas corrientes alimentarias radica en el «origen» de estos nutrientes. Ya sea por conciencia, por creencias o por salud, las personas pueden elegir el origen de su alimentación y esto poco a poco ha ido dando paso a estas corrientes.

Como nutricionista, todas las tendencias son válidas siempre y cuando se lleven de manera adecuada, con los complementos necesarios y vigilando la salud de las personas con analíticas periódicas. Pero personalmente me gustaría que no fueran tan radicalizadas. No considero bueno el «talibanismo» de la salud.

- ¿Qué opina de la Dieta Mediterránea?

Considero la Dieta Mediterránea como la mejor, soy de origen latinoamericano y cuando hice la carrera la estudiábamos, pero fue al vivir aquí e incorporarla, cuando la entendí realmente. La base de legumbres, cereales, frutas, verduras, frutos secos y su única fuente de grasas el aceite de oliva y el consumo de carnes en pequeñas cantidades, la hace a mi punto de vista, una dieta única.

La veo como el equilibrio entre las tendencias que estamos hablando. A nivel omnívoro, es la mejor dieta, pero los realfooder también la aplican en sus platos, por ejemplo.

- Se han puesto de moda los superalimentos. ¿Son tan «super» como dicen?

En realidad los superalimentos son alimentos que tienen origen en otras culturas donde se consumen por sus altas propiedades, altos contenidos en vitaminas y/o minerales, no son perjudiciales para la salud, pero tampoco son tan polivalentes como los tratamos.

Aportan lo que aporta cada uno pero no son curas mágicas ni sirven para prevenir todo lo que pensamos, no hay un alimento que tenga mil propiedades ni cure enfermedades graves. El aceite de oliva es un superalimento, por ejemplo. Luego hemos incorporado una serie de plantas, semillas, frutos, hongos, algas, etcétera, como el Açaí, aloe vera, coco, chia, goji, jenjibre, algas... Se pueden incorporar a nuestra dieta pero hay que ser cocientes que no son «curalotodo».

- Algunas personas, principalmente veganos y vegetarianos, necesitan complementos alimenticios o vitamínicos. ¿A qué se debe esta necesidad?

Todos necesitan un aporte de Vit B12 que no se encuentra en los vegetales ni tampoco la producen los animales, se forman a través de los microorganismos que comen los animales y es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos, así como la creación de ADN, entre otros.

- La gente con vida saludable entre semana, deja un día libre o una comida «free». ¿Esto es bueno para el metabolismo?

Creo que no, es preferible aportar todos los grupos en menos cantidad cada día, es decir, consumir hidratos de carbono a diario en menos dosis, y ya no necesitarás el día libre. El día libre es necesario cuando la dieta es muy restrictiva, en las dietas equilibradas no hace falta. Al final el día libre puede transformarse en un día de atracón donde te das el homenaje tras una gran restricción, es más peligroso a nivel de conducta alimentaria que a nivel físico.

- ¿Es tan mala la comida rápida y los ultraprocesados como dicen?

Si, es mala. Pero como he dicho antes los radicalismos no me gustan. Sabemos que es malo comer tantas frituras, tantos conservantes, tantos excesos de todo, pero también estoy convencida que lo malo de todo es el «exceso de excesos» es decir, su consumo diario o muy periódico es lo que le hace nocivo.

5 mitos sobre la comida sana

1. El agua con la comida engorda.

2. La fruta después de comer engorda.

3. Los alimentos integrales tienen menos calorías que los refinados.

4. Los huevos producen colesterol.

5. Los plátanos engordan.



