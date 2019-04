Las 4 tendencias de alimentación saludable con más seguidores en el mundo

Un vegetariano, una vegana, dos realfooders y dos omnívoros. No, no se trata de un chiste, son sólo algunas de corrientes alimenticias que se escuchan cada vez más entre la gente, joven y no tan joven, a la hora de preguntar qué alimentación llevan hoy en día.

Hemos hablado con estas seis personas y una nutricionista para saber su opinión al respecto de las cuestiones alimentarias que están «de moda», aunque estos estilos de vida hayan existido mucho antes de que nacieran las redes sociales que tanta propaganda les están dando.

Según un estudio reciente presentado en SIAL, la cita mundial de la innovación alimentaria celebrada en París a finales de 2018, los consumidores prestan más atención a lo que comen, y la necesidad de transparencia y compromiso nunca ha estado tan presente.

Lo auténtico es una tendencia «real» del momento, y nada parece detenerla. Destaca que el 66% de los consumidores se preocupan por la elección de productos de alta calidad, tema asociado con la noción de placer en Europa. Además, al 62% les gusta descubrir nuevos productos que sean cada vez más sanos y libres de condimentos.

¿Qué significa «comer bien»?

Para el consumidor, «comer bien» se basa en cuatro pilares: comer sano, alimentarse de forma equilibrada, disfrutar comiendo ... y degustar productos de calidad. Los españoles prestan más atención a los dos primeros pilares especialmente.

Los motivos son muy diversos a la hora de explicar el momento en el que una persona varía su estilo de alimentación, pero sí que es cierto que se nota un cambio de mentalidad hacia lo sano y lo real, más conocido como «realfooder».

Lo vegetal gusta mucho

El placer seguro es también el placer sano «asegurado» y lo vegetal encuentra aquí su lugar. Desde hace varios años, el fenómeno se ha acelerado considerablemente con una oferta que ya no se dirige sólo a los vegetarianos, sino también a la nueva categoría que se hacen llamar «flexitarianos», apresurada por centrar lo verde en sus comidas sin por ello, abandonar la carne o el pescado, que consumirán con menos regularidad, dando prioridad a la calidad sobre la cantidad.

El resultado es una gran oferta con placeres vegetales como los platos a base de legumbres que han conquistado los restaurantes y tiendas de alimentación. O productos a base de ultrafrescos con leches vegetales (soja, almendra, avellanas, coco...).

El resurgir de la comida casera

La restauración se está volviendo «auténtica» para satisfacer el creciente apetito de los consumidores por comidas naturales y sanas. Vuelve a ser casera y poco a poco desbanca a la «comida basura».

Además, la necesidad de transparencia es más buscada por los consumidores, hasta un 92%, principalmente en lo que se refiere a la composición de los productos y a la lista de ingredientes, el origen de los productos, sin olvidar, las condiciones de almacenamiento y su seguridad alimentaria.

Otro dato es que algo más de 4 de cada 10 consumidores expresan la necesidad de saber sobre las condiciones de producción y cría, lo que asciende en los últimos años al 64%. Sed de transparencia que incita a examinar regularmente la composición de los productos y la información nutricional, creando de este modo más gente que se decanta por una alimentación vegetariana o vegana, además de los ya citados y cada vez en aumento realfoodeers.

¿Sabes qué comen los flexitarianos?

El flexitarianismo es un lifestyle más que una dieta específica.

El flexitarianismo según la conocida fuente de datos Wikipedia, es la práctica de ser «flexible» sobre la forma en que se es vegetariano de conciencia, pero no en la práctica (al menos en su totalidad). Extendiéndonos un poco, un flexitariano por norma general en su casa come platos vegetarianos, pero cuando come platos que contienen carne no le duele la conciencia, ya que la persona flexitariana sigue una dieta vegetariana, pero consume comidas no vegetarianas con menor frecuencia.

Para algunas personas esto puede resultar un tanto confuso, incluso mostrarse incrédulos con este tema, pero en este auge de ponerle nombre y etiquetas a todo, alguien decidió hacerlo con esta cultura de la alimentación, con esta rama dentro de la comida saludable, del Healthy Food y sus variantes.

Un estilo de vida, más que una dieta

Los flexitarianos están abiertos a comer carne, y por lo general, se permiten comer alimentos de origen animal mínimo un par de veces a la semana. Aunque hay flexitarianos que afirman con seguridad que basan su alimentación 100% en los vegetales, legumbres y frutas, también aseguran que disfrutan de la carne de cualquier procedencia cuando salen a comer o cenar en restaurantes.

La conclusión es que el flexitarianismo es un lifestyle más que una dieta específica. Este estilo de vida y de alimentación ha probado ser beneficioso para la salud por la combinación equilibrada de alimentos.

Pero no sólo es beneficioso para la salud, también lo es para el medio ambiente. La producción de carne es, desafortunadamente, un problema para el medio ambiente, ya que se hace uso desproporcionado de recursos contaminantes como pesticidas y fertilizantes, gasolina y todo esto para mantener a los animales viables.

Desde mataderos los restos que no sirven son tirados a los lagos, ríos y mares, maltratando no sólo el medio ambiente, si no a los demás animales que viven en estas áreas. Si por el contrario consumiéramos carne orgánica y de manera más controlada en «modo flexitariano», el medio ambiente también se vería beneficiado.

Así que, si piensas cambiar tu dieta, tu estilo de vida y mejorar tu salud, el flexitarianismo podría ser para ti. Recuerda que todo se basa en una alimentación equilibrada.

Los flexitarianos, a pesar de que no siempre comen proteína animal, aceptan la carne roja, el pescado, el pollo, los mariscos y el cerdo, acompañado siempre de legumbres, cereales, frutas y verduras.

Flexitarianismo en España

Entendiendo que no es un término nuevo y aunque el flexitarianismo en España no haya calado fuerte, este ya se utilizaba muchos años atrás sobre todo en las cartas de restaurantes que tratando de abarcar un nuevo perfil de cliente adaptaban su oferta a este consumidor, existen en Latinoamérica pero también en alguna ciudad de nuestro país, los restaurantes que anuncian bajo su nombre, la frase «Cocina Flexitariana» y es que no son pocas las personas que cada vez más flexibilizan sus hábitos alimenticios, además de no importarles el compartir mesa y espacio con otra persona de hábitos diferentes.

Como dato curioso, en Estados Unidos y a principios de este siglo, la American Dialect Society votaba «flexitarian» como la palabra más útil del año, y la definió como «un vegetariano que ocasionalmente come carne».

Tras este movimiento en tendencia ascendente y como es habitual, ya le nacen detractores, que vienen en su mayoría de la cultura vegetariana y critican a los flexitarianos, la razón es obvia, opinan que no puede existir este término, pues no puedes bailar entre dos aguas, eres vegetariano o eres carnívoro y no están de acuerdo con la mezcla de ambos en este sentido.

Carlos y Paula se consideran unos jóvenes omnívoros que no siguen ningún modelo o corriente alimentaria. Es más, no saben lo que es el «realfooding», y el término «matrix» lo relacionan con la película. Sólo intentan comer de todo y de buena calidad, aunque reconocen que el café no falta y que algún capricho semanal cae, o a veces uno doble.

Miguel y María decidieron dar en 2011 la vuelta a su vida: dejaron de fumar, se apuntaron al gimnasio y cambiaron por completo su alimentación. Desde entonces, llevan un estilo de vida sano y una alimentación saludable, sin ninguna dieta específica, ya que «en la variedad está el gusto».

En diciembre de 2017, María dejó de comer carne, porque para ella, «los animales tienen el mismo derecho a vivir que cualquier ser humano». 6 meses después dejó de comer pescado, y finalmente dejó los huevos y lácteos cuando descubrió a través de documentales los maltratos que reciben los pollos y las vacas.

Fran es vegetariano desde que hace año y medio, cuando cocinando arroz con conejo pensó «si no me como a mi perro, ¿por qué tengo que comerme un conejo, un pollo o un cerdo»? y ahí todo cambió. No sigue modelos en concreto, sólo un estilo de vida sano.

«Considero la Dieta Mediterránea como la mejor, soy de origen latinoamericano y cuando hice la carrera la estudiábamos, pero fue al vivir aquí e incorporarla, cuando la entendí realmente. La base de legumbres, cereales, frutas, verduras, frutos secos y su única fuente de grasas el aceite de oliva y el consumo de carnes en pequeñas cantidades, la hace a mi punto de vista, una dieta única. La veo como el equilibrio entre las tendencias que estamos hablando. A nivel omnívoro, es la mejor dieta, pero los realfooder también la aplican en sus platos, por ejemplo».

