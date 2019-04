«Tenemos un estilo de vida sano con alimentación saludable, ya que en la variedad está el gusto»

- ¿Tenéis algún modelo o ejemplo que seguir a la hora de comer?

Cuando empezamos no lo hicimos por seguir a nadie,no estaba de moda el movimiento fitness en redes sociales. Luego descubrimos el tema de los postres saludables gracias a @sweetfran y @postressaludables y una de nuestras referentes siempre ha sido @saschafitness.

- ¿Sabéis en qué consiste el «realfooding» y el mundo «matrix»?

Sí, como no saberlo, grande @carlosriosq y su lucha por conseguir un mundo libre de ultraprocesados.

- ¿Hay algún alimento que no falte en vuestra mesa?

Nos basamos en la variedad, hay que comer de todo sin obsesionarse, pero es verdad que moriríamos sin la crema de cacahuete.

- ¿Tomáis algún complemento vitamínico o alimentario?

Hemos tomado en otro momento, a día de hoy no tomamos, creemos que el mejor complemento es la alimentación variada y el deporte.

- ¿Cómo afecta vuestra alimentación en la vida social?

No somos unos obsesionados del tema, si hay que comer mal, se come, si hay que salir, se sale, aunque no nos gusta demasiado el alcohol. Pero creemos que es importante tener los pies en la tierra y saber que nos cuidamos porque así somos más felices.

Queremos intentar inculcar este estilo de vida a nuestro hijo para que sea una persona fuerte y entienda la importancia de cuidar su propio cuerpo, siempre sin obsesiones y entendiendo que son niños y que de vez en cuando todo vale.

- ¿Por qué animaríais a la gente a unirse a tu estilo de alimentación?

Porque notarán un cambio radical en su vida, se sentirán mejor tanto físicamente (más fuertes, más ligeros, se cansan menos), y emocionalmente con un chute de energía y motivación viendo que cumplen objetivos. El cuerpo es lo único que nos va a acompañar durante toda nuestra vida y es importante cuidarlo.