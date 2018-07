Ponte a punto este verano en estos 6 centros de belleza de Alicante

Estamos en verano, y muchas personas siguen en plena «Operación Bikini», y es que el calor no es excusa para no seguir cuidándose estos meses. Tratamientos de medicina y cirugía estética, belleza, adelgazamiento, depilación láser en ciertas zonas no muy expuestas al sol... En estas páginas encontrarás una selección de los mejores lugares de la provincia de Alicante. ¡Eso sí! Recuerda utilizar siempre protección solar y gafas de sol de calidad para la seguridad de nuestra piel y nuestros ojos.

Láser Fusión: potencia tu belleza, la calidad no está reñida con el mejor precio

En Clínicas Láser Fusión cuentan con más de 8 años de experiencia, siendo los número 1 en depilación láser, tratamientos de estética y ecografías 5D. El centro cuida de tu cuerpo, cuida de ti y te ofrece las mejores tecnologías que hoy día puede ofrecerte el mercado: radiofrecuencia Indiba, criolipólisis, depilación láser diodo Sapphire€

En Láser Fusión puedes confiar en sus profesionales ya que buscarán los mejores tratamientos que se ajusten a tus necesidades. El gusto por lo bien hecho, la satisfacción final, y la elegancia de sus tratamientos, hacen de ellos unas clínicas referentes en Alicante, Madrid, Bilbao, Sevilla, Pamplona, Vitoria y Zaragoza. Puedes consultar toda la información acerca de los centros y sus tratamientos en la página web del centro.

Dasha: Belleza de calidad, confía en la mejor medicina y cirugía estética

En Clínicas Dasha disponen de unas modernas instalaciones donde encontrarás una atención personalizada de calidad. Ofrecen tratamientos e intervenciones con atención personalizada, cuentan con la última tecnología del mercado, y trabajan sólo con materiales y productos de primera calidad. Para todo el equipo es muy importante saber que se transmite una atención personalizada y, ante todo, sus valores de máxima calidad.

Para Dasha, tmbién es vital cumplir con la satisfacción de sus pacientes y realizar un seguimiento personalizado de estos. En la clínica realizan todo tipo de tratamientos médicos y estéticos, y son especialistas en Cirugía Estética. Primera visita y valoración gratuita. Encuentra todos los servicios y tratamientos en clinicadasha.com.

Cafuné Sensaciones, relájate y disfruta de un ritual de belleza

El gran diferencial de Cafuné, en Sant Joan d´Alacant, son los tratamientos transversales. Su personal, formado por importantes firmas de referencia en estética, combina los tratamientos de belleza con lo mejor en tecnología (Indiba, Photocare y Bodyter), tratamientos para reducir grasa, quiromasaje y terapia manual.

Además, desde Cafuné los tratamientos de bienestar indicados como recurso terapéutico son gratuitos para pacientes oncológicos. Encontrarás toda la información, servicios y tratamientos en cafunesensaciones.com

Centro Dermatológico Estético y sus avances tecnológicos

Desde que hace más de 30 años Centro Dermatológico Estético abriera sus puertas, su punto fuerte ha sido la formación continuada de sus profesionales y la mejora en tecnología. El tiempo pasa y con él las técnicas y procedimientos van avanzando, pero el centro se actualiza día a día y dispone en cada momento de la tecnología más específica y adecuada a cada paciente. Plataformas láser de última generación, remodelación facial y corporal y un amplio etcétera que posiciona el centro en lo más alto en evolución y tecnología. Todos sus tratamientos en centrodermatologicoestetico.com

Clínica Rossi Lemarie: alta medicina estética y odontología avanzada

Rossi Lemarie es un centro médico y odontológico especializado en estética facial, bucal, corporal y genital, que cuenta con la más avanzada tecnología y un equipo de profesionales de primer nivel, y que está ubicado en la Playa de San Juan, una de las mejores zonas de Alicante. Ofrecen los últimos procedimientos de medicina estética (tratamientos no quirúrgicos) y dental, a precios competitivos, en instalaciones amplias, cómodas y modernas y bajo un entorno 100% medico. Más de 300 m?2; de instalaciones para tu bienestar. Más información en clinicarossilemarie.com

Clínica Geneva: En homenaje a Elizabeth Blackwell, la primera mujer médico de la historia

En su primera etapa como profesionales de la belleza y la estética, Clínica Geneva, abre sus puertas para ofrecer las ultimas tendencias en medicina estética corporal y facial. Un espacio 100% médico donde se preocuparán día a día porque te sientas más feliz contigo, buscando los tratamientos que mejor se adapten a tus necesidades.

En Geneva cuentan con un alto grado de especialización, y por ello, siempre consiguen los mejores resultados, lo que les lleva a no tener muchos pacientes, sino muchas amigas y amigos.

Para esta temporada del año, presenta los tratamientos especiales para el verano, como son la higiene facial de ultima generación, la radiofrecuencia facial y o el láser en pubis y axilas. ¡No te quedes sin lucirte!

Los servicios más demandados

En cuanto a tratamientos de medicina estética, destaca la medicina estética facial y corporal, así como tratamientos láser y aumento de labios con ácido hialurónico. Si hablamos de cirugía estética, son especialistas en aumento o reducción de mamas, liposucción.. y mucho más.

Para Geneva, el conocimiento de la belleza es el verdadero camino y el primer peldaño para la comprensión de las cosas que son buenas. ¿Te apuntas a un ritual de belleza?

C/ Doctor Pedro Herrero esquina C/ Doctor Marañón (Sant Joan d´Alacant)

Télf: 966 61 81 15