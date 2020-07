Las respuestas de personas con coronavirus a un enfermero incendian Twitter y se vuelven virales

Dani es enfermero en la Comunidad de Madrid y como muchos profesionales de la sanidad está "muy quemado" por la irresponsabilidad que están mostrando muchos españoles ante la pandemia provocada por el covid-19. Para mostrar su indignación ha creado un hilo en Twitter con las respuestas que recibe de algunos pacientes a los que atiende al dar positivo su PCR o por ser casos sospechosos de contagio por coronavirus.



En la red social, Dani ha puesto tres ejemplos reales que han encendido a los usuarios de Twitter por la imprudencia de la gente.





- Buenas tardes, te llamo del centro de salud para informarte del resultado de la PCR.

- Sí, dime.

- Mira, el resultado es positivo. ¿Has estado haciendo el aislamiento como comentamos?

- Sí... bueno, el otro día estuve en la inauguración de un bar, ¿tengo que avisar a alguien? — Dani. (@daniofsuburbia) July 29, 2020

Viene otra persona a hacerse una PCR por sintomatología compatible con COVID:

- Bueno, y cuéntame, ¿has estado en contacto con alguien positivo?

- No te voy a mentir, he estado en una discoteca el fin de semana. Lo siento mucho, la verdad. — Dani. (@daniofsuburbia) July 29, 2020

Otra persona a la que se le realiza PCR:

- Oye, ¿el resultado cuándo me lo dan, que me voy ahora al pueblo?

- Mire, señora, es que usted no puede salir, ya no de la Comunidad, sino de su casa hasta tener el resultado.

- Huy, sí, claro. Yo me voy a ir y si eso ya me aislo allí. — Dani. (@daniofsuburbia) July 29, 2020

Gente así me encuentro todos los días, y gente de todas las edades. Y, sinceramente, ya no acepto las disculpas, ya no entiendo los comportamientos. No se puede confiar en la responsabilidad individual de nadie y los profesionales estamos MUY quemados. — Dani. (@daniofsuburbia) July 29, 2020

El hilo de este sanitario concluye con una reflexión en la que ha mostrado su: "Gente así me encuentro todos los días, y gente de todas las edades. Y, sinceramente, ya no acepto las disculpas, ya no entiendo los comportamientos. No se puede confiar en la responsabilidad individual de nadie y los profesionales estamos MUY quemados".Sus comentarios han indignado a la red social y se han hecho virales, ya que estos no son los comportamientos adecuados para tratar de evitar los rebrotes