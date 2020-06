Discotecas en Alicante, Valencia y Castellón: Las condiciones que deberán cumplir para abrir en Fase 3

La Conselleria de Sanidad ha pedido al Gobierno que toda la Comunidad Valenciana pase a la Fase 3 el lunes 15 de junio. En el caso de producirse el avance en el plan de desescalada, las discotecas y otros locales de ocio nocturno en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón podrán abrir a partir de la próxima semana.

No obstante, la apertura de estos establecimientos se podrá realizar siempre y cuando no se supere un tercio de su aforo, según la nueva orden del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Asimismo, en el caso de que en el local hubiera un espacio destinado a pista de baile o similar, este podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual.

Discotecas y pubs

De esta forma, el Gobierno da respuesta a empresarios y asociaciones integradas en 'España de Noche' que habían reclamado la reapertura en la fase 3 para evitar la desaparición de 15.000 empresas después de tres meses de cierre de su actividad.



"Por desgracia esta situación esta provocando la pérdida de 25.000 empleos y durante las próximas semanas está cifra se puede incrementar, ya que el 55,32% de las empresas mantienen a todos sus trabajadores en un ERTE", aseguraban los empresarios.

En términos económicos, el sector del ocio constata una caída de facturación de 8.000 millones de euros y unas pérdidas económicas por empresa que van desde los 23.000 euros de las pequeños bares de copas hasta los 157.000 euros de las grandes salas de fiesta.

Hostelería y restauración

De igual forma, en la fase 3 del plan de desescalada podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local siempre que no se supere el 50% de su aforo.

Además, estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una separación mínima de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, similar a la distancia que se establece entre mesas, al tiempo que las terrazas al aire libre podrán ser ocupadas hasta el 75% de su capacidad.

Locales de juego y plazas de toros

Por otro lado, la Orden publicada este sábado en el BOE establece el aforo máximo permitido en los locales de juego y apuestas en un 50% en la fase 3, mientras que plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre pueden desarrollar su actividad en fase 3 siempre que no se supere la mitad del aforo autorizado y no más de 800 personas y con butacas pre-asignadas.

Según recoge la orden, aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso.

En la fase 2, las plazas de toros pueden abrir siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no se supere un tercio del aforo autorizado, y en todo caso, un máximo de 400 personas.