Estos son los errores más comunes que cometes al realizar una mudanza

El final del verano es también momento habitual para hacer cambios de casa. Unos se trasladan por motivos laborales, otros vuelven de la casa de la playa o del campo y quien más o quien menos busca darle un aire nuevo a su hogar.

En estas fechas los organizadores profesionales recibimos muchas consultas sobre este asunto. El cambio de estación nos invita a cambiar nuestra rutina y con ello los espacios de nuestra casa.

Se trata siempre de una situación de cierto caos y conviene no subestimar el momento de la mudanza, ya que implica el movimiento de muchas cosas y de las emociones ligadas a ellas. Los traslados nos enfrentan a la decisión de qué hacer con esas raquetas de tenis que ya nunca más vamos a utilizar, o ese abrigo que me regaló mi madre cuando me fui de Erasmus a París y que ya no volverá a estar de moda.

En este vídeo os doy algunos trucos fundamentales a la hora de preparar una mudanza, además os podéis descargar el decálogo de la mudanza bien hecha para que lo tengáis siempre a mano.

Decálogo de la mudanza bien hecha:

1. Pon una fecha y pide presupuestos

2. Tira cosas

3. Empaqueta primero lo que menos uses

4. Planifica el espacio de la casa nueva

5. Escribe en cada caja la ubicación de destino

6. Prepara una maleta con lo que necesites tener a mano

7. El día de la mudanza ten prevista la comida y la bebida

8. Ubica las cajas y muebles en el destino elegido

9. Coloca habitación por habitación:cocina, baño, habitación y salón

10. Lo que no tenga sitio asignado ubicado todo junto