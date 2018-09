Cómo organizar tu tiempo para que no te coma la rutina

Septiembre es por excelencia uno de los dos meses del año en el que todos nos proponemos realizar cambios en nuestras vidas, organizarnos mejor, empezar ese curso que siempre hemos querido hacer, dedicarle más tiempo a nuestros hijos o simplemente volver a recuperar unas rutinas y una alimentación más llevaderos, después de los excesos veraniegos.

Los que me seguís a través de mis redes sociales, y habéis leído la entrevista que me hicieron en INFORMACIÓN, sabéis ya que me dedico a la Organización Profesional, es decir a ordenar y organizar casas. Pero no todo el mundo sabe que muchos organizadores también nos dedicamos no sólo a la gestión del espacio, sino también a la del tiempo.

Y es que orden, organización y rutinas son tres conceptos que están tan relacionados entre sí, que muchas veces no basta sólo uno de ellos para encontrar el equilibrio que tanto buscamos. No es fácil por ello poder conciliar nuestros complicados horarios familiares con los laborales, además sin dejar de ir al gimnasio, salir a correr, quedar con un amigo, o simplemente poder leer un libro.



Lista de pasos para empezar:

1. Crea una lista con todas las tareas

2. Selecciona el momento del día en el que las vas a realizar: mañana, tarde o noche

3. Asignarles un horario concreto

Si tenéis dudas o sugerencias que hacerme podéis contactar conmigo a través del correo info@ordenyconcierto.es o en mi web.