PP, Cs y Compromís se alían en la Diputación para exigir que se libere la «hucha» municipal

El rechazo casi unánime, a nivel nacional, que está provocando el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que el Ejecutivo disponga de los remanentes de los ayuntamientos a cambio de una ayuda de 5.000 millones de euros se vio trasladado ayer por completo a la Diputación de Alicante. El Partido Socialista se quedó solo, como está ocurriendo prácticamente en toda España, en su defensa de un acuerdo que ha provocado la ruptura total dentro del municipalismo. La moción presentada por los dos grupos del equipo de gobierno –PP y Cs- para instar al Ejecutivo a «no apropiarse» de los recursos de las entidades locales recibió el apoyo de Compromís, lo que dejó completamente aislado al grupo socialista, formado en gran parte por alcaldes que tendrán que decidir en unos días si se adhieren a la propuesta planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez y deciden renunciar a los ahorros que han almacenado durante años a cambio de una ayuda directa muy inferior y de cobro a largo plazo.

Sin verse las caras directamente, ya que el pleno previo a las vacaciones estivales volvió a ser telemático (según justificaron fuentes de Diputación, como medida de precaución por los rebrotes actuales), el trío formado por el PP, Ciudadanos y Compromís defendió una moción, en parte desfasada, ya que se presentó antes de conocer el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP. Es más, en el texto definitivo publicado ayer en el BOE se cambian condiciones del acuerdo que ni siquiera estaban en la propuesta prestada por el presidente de los alcaldes, el socialista Abel Caballero. Un cambio tan sustancial como que el Ejecutivo tendrá 15 años, cinco más de los previstos inicialmente, para devolver a los ayuntamientos sus ahorros.

En cualquier caso, la negativa a apoyar este acuerdo no se basa solo en cuestión de tiempo. La diputada de Hacienda, María Gómez (PP), criticó que el Gobierno «está cometiendo el mayor atentado contra la autonomía municipal», con el consentimiento de los socialistas, al «romper el consenso del municipalismo» que ha imperado durante toda la democracia. El portavoz de Cs, Javier Gutiérrez tachó la medida de «propuesta trampa» e «infamia», y pidió a los socialistas que no antepongan los intereses de su partido a los de los ciudadanos. Y Gerard Fullana, portavoz de Compromís, además de conseguir que el PP retirara un punto en la moción donde se defendía la Ley de Estabilidad Presupuestaria creada por Cristóbal Montoro, recriminó a los diputados socialistas que ahora apoyen «lo contrario a lo que siempre han pedido». «Imaginen que Pablo Casado es presidente del Gobierno y él presenta este decreto. A mí me cuesta imaginarlo, pero piensen qué hubiesen hecho los socialistas», aventuró Fullana.

Por parte del PSOE, tomó la palabra Patricia Maciá, que acusó al resto de formaciones de «no presentar una alternativa y desconocer el acuerdo». La diputada ilicitana defendió a capa y espada un acuerdo que es «histórico para los ayuntamientos», puesto que nunca se ha firmado «una propuesta de esta magnitud». Maciá también alegó que el acuerdo permite eliminar en 2020 la regla de gasto que condiciona el presupuesto de los ayuntamientos, ser beneficiario de ayudas europeas y disponer de una ayuda extra, a fondo perdido, de 5.000 millones. Todo a cambio de ceder una «hucha» municipal de 14.000 millones que devolverá el Gobierno en 15 años.

Proyecto de innovación

La Diputación aprobó ayer -en este caso, por unanimidad- la primera inversión de 250.000 euros, que se destinará a la creación de un Centro de Inteligencia Artificial en la provincia, un ambicioso proyecto de innovación tecnológica y generación de conocimientos que la institución provincial lidera junto a la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. El pleno dio el visto bueno a una modificación presupuestaria para dotar esta partida económica con la que se dará cobertura al convenio con la UA para el desarrollo de la iniciativa. Según el presidente de la Diputación,Carlos Mazón, «iniciamos el camino para la puesta en marcha de este centro de trasformación digital, estratégico para el futuro del territorio».