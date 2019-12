El héroe senegalés de Dénia quiere "papeles" para cumplir su "sueño": ser camionero

El "héroe" senegalés de 20 años que hace una semana salvó de un incendio en su casa a un vecino de Dénia espera obtener pronto los "papeles" para vivir legalmente en España para cumplir su "sueño" de trabajar como camionero.

Aunque vive en la vecina Gandía (Valencia) con su pareja (también senegalesa) y la hija en común de 7 meses, Gorgui Lamine Sow es vendedor ambulante de pulseras, collares y monederos por las calles de la población alicantina de Dénia.

En declaraciones a Efe, Gorgui Lamine Sow ha relatado que el pasado viernes caminaba por el centro de Dénia cuando vio que salía humo de una casa y escuchó de alguien que había una persona dentro.

Trepó por la fachada y se coló dentro por el balcón para sacar a hombros a un hombre de 37 años que halló tirado en el suelo y que tenía movilidad reducida por un problema en las piernas. Y lo hizo pese al peligro de las llamas, provocadas por una estufa junto a un sofá, y bajando desde el balcón por una escalera que acababan de colocar unos vecinos.

"No pensé demasiado. Solo se me vino a la cabeza: le puedo ayudar, así que le ayudo", ha relatado en un buen castellano, aunque ha agregado que horas después, una vez que llegó a su domicilio, hizo un repaso de todo lo sucedido y de "la gravedad de lo que pudo haber ocurrido" porque, ha asegurado, no está "preparado para el fuego" ni se ve "tan valiente como un bombero".

Tras su heroico e inesperado papel, Gorgui se metió en la casa de una vecina para lavarse las manos y abandonó el lugar antes de que llegara la policía o los bomberos, y sin que apenas diera tiempo a que nadie le diera las gracias.

"Me fui porque no quería que la policía me preguntara por lo que había pasado. Pensaba que me podía traer problemas", ha aclarado este joven senegalés, que lleva en España desde julio de 2017 y que en ocasiones anteriores ha pasado 48 horas en los calabozos de la Guardia Civil por carecer de la documentación legal en el país.

Desde hace una semana, trata de seguir con su vida diaria aunque estos días ha ganado "menos dinero" porque no para de recibir llamadas de felicitación y también para ser entrevistado por numerosos medios de comunicación.

Pese a que le está costando dinero, Gorgui se siente feliz por haber salvado a Álex, a quien ha visto hace un par de días y que le ha regalado tanto a él como a su hija una camiseta con la icónica 'S' del superhéroe Superman.

"Ahora mi sueño sería trabajar conduciendo un camión pero para eso primero tengo que estar en regla. Sin papeles no puedes hacer nada", ha dicho antes de incidir en que ni siquiera puede sacarse hoy el carné de conducir, que tampoco pudo tener en Senegal porque se fue siendo menor de edad.

Ha señalado que los trámites se han enfocado para tratar de que él obtengan los papeles en primer lugar para, a continuación, que ocurra lo mismo con su pequeña hija y su pareja.

Entre las enhorabuenas recibidas, la última ha sido hoy la del alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, quien le había citado para poco después de esta entrevista con Efe en su despacho de la Alcaldía porque le quiere conocer "personalmente".

El pasado martes, el ayuntamiento de Dénia pidió formalmente a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para solicitar la regularización de Gorgui por el "hecho heroico" del rescate, y ésta última lo elevó de inmediato a la Delegación del Gobierno en la Comunitat, debido a que el senegalés reside en la localidad valenciana de Gandía.

A su vez, la Delegación del Gobierno trasladó con celeridad el asunto al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social por el carácter "excepcional" de lo sucedido.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones han informado hoy a Efe de que "existe una figura excepcional de autorización para casos de interés público como este" en el que el joven "ha demostrado un gesto de generosidad y civismo ejemplar".

"Estamos recabando toda la documentación a través de la delegación en Valencia" para "tan pronto se tenga agilizar la tramitación lo máximo posible".