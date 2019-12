El héroe de Dénia se reencuentra con el vecino al que salvó de las llamas

El joven senegalés Gorgui Lamine Sow se ha reencontrado esta tarde con Álex, el vecino de Dénia al que rescató de su casa en llamas. "Este tío me salvó la vida. ¿Qué si se merece tener papeles? Pues claro. Yo le daría mi casa si no estuviera destrozada por el fuego", ha afirmado Álex, que le ha regalado a Gorgui una camiseta con el símbolo de Superman. El vecino de Dénia también le ha entregado otra camiseta de tamaño bebé a Nyede, la niña de 7 meses de Gorgui y de su compañera Gana Gadiaga. "Es un héroe. Todos los de aquí deberíamos ser cómo él. Tener su valor. Se jugó su vida por salvar la mía, la de un desconocido. Si no llega a pasar por allí, yo hubiera muerto achicharrado", ha relatado Álex.

El reencuentro ha sido muy emotivo. Álex tiene 39 años y está enfermo. Se ayuda para caminar de un andador. El viernes, al desatarse el incendio en su casa, pensó que no lo contaba. Ha sufrido quemaduras en una mano, en la cara y en el esófago.

Gorgui Lamine no tiene regularizada su situación en España. Pero el Ayuntamiento de Dénia ya ha dado el primer paso para que logre los papeles. El concejal de Seguridad, Javier Scotto, ha enviado a la Subdelegación del Gobierno un escrito en el que le traslada la "labor extraordinaria de Gorgui en el rescate". Scotto pide que "se estudie su regularización fundamentada en causa excepcional de colaboración policial y de interés público". La regularización sería para el joven senegalés, para su mujer y para su niña de 7 meses.