La millor lliçó es fa sobre el terreny

Aprendre a respectar l'entorn. Conéixer el parc natural del Fondo, detectar el problema que causen els residus en el seu entorn i col·laborar en la seua eliminació. Aquests són els objectius complits per l'institut Macià Abela entre més d'un centenar d'estudiants, que aquest dimarts van rebre una de les classes més pràctiques de la seua etapa educativa.

Sorpresos ells; 108 alumnes de segon d'ESO i primer de Batxiller de l'institut Maciá Abela de Crevillent. "No sabíem que entre els assarbs i camins del Fondo podia haver-hi tant de fem: plàstics de tot tipus, botelles de vidre, papers, una tapa del vàter...", expliquen. Sorpresos els seus professors. "La participació i implicació ha sigut total. Han arreplegat i classificat fem, deixant de costat els comentaris com "que fàstic, hem vingut a arreplegar fem". S'han portat com a campions i campiones», conclou la vicedirectora del centre, Ana Mira. Agraïts els educadors ambientals que la Generalitat té al parc.

Convençuts tots que la millor lliçó s'aprèn sobre el terreny... Així transcorria ahir l'aplicació pràctica de la campanya "Menys plàstic, més vida", un projecte educatiu que ha comptat durant setmanes amb classes teòriques on "han sigut formats en les conseqüències que provoca el plàstic en el medi ambient", assenyala Mira. També "ells mateixos han impartit xarrades entre l'alumnat més xicotet del centre, aconseguint que es comprometen a reduir l'ús del plàstic amb accions com portar botelles reutilitzables o embolicar els seus esmorzars en carmanyoles o paper", continua la vicedirectora. I han adquirit el compromís de "fer papereres per a separar els envasos i reciclar".

Tot això es va poder concretar ahir en una reeixida jornada de recollida de residus al Fondo i els seus azarbes, omplint desenes de bosses amb fems de tota mena, però sobretot «plàstics que pararan als embassaments o a la mar».

Una activitat que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Crevillent, que va posar els autobusos, i de Regs de Llevant, que facilitava mitjans per a la recollida. "També volem reconèixer l'ajuda d'Ecoembes, SEU BirdLife i ANSE, així com la col·laboració dels educadors del parc, que els han agraït als alumnes el seu treball i la seua conscienciació", afegia Mira.

Els alumnes no sols van arreplegar sinó que també van aprendre a classificar residus i a depositar-los en els contenidors adequats. I, de la mà dels monitors del parc, van conèixer algunes de les espècies més emblemàtiques, en una activitat que acosta a la població a un enclavament internacionalment famós per ser refugi d'aus amenaçats i escassos, però localment encara per descobrir.