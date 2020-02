Alumnes d'11 i 12 anys "rescaten" un cine de Xàbia que porta 30 anys tancat

Els alumnes d'11 i 12 anys de Xàbia tenen clar que urgeix donar vida al patrimoni. No han anat al cine al. La sala, inaugurada en 1955 i situada en ple cor del centre històric, porta. Després d'apagar-se el projector encara es van realitzar allí representacions teatrals i festivals, però no va haver-hi més cinema.

Aquests xavals que no van conéixer l'esplendor del Central Cinema volen, no obstant això, traure-li les teranyines i recuperar un espai que és clau per a. Elsvan presentar ahir un projecte de remodelació d'aquest singular edifici. Han acudit a l'oficina tècnica municipal a rescatar els antics plans. Han comptat amb l'assessorament dels interioristes Ricardo i Alejandra, de CMR Interior Desing. El resultat és espectacular.

Els alumnes han dibuixat els plànols i han elaborat les maquetes del remodelat Central Cinema. Aposten per donar-li ús de centre per als joves. L'espai dona molt de si. Plantegen crear un rocòdrom, un "urban planet" (matalassets per a saltar i fer piruetes), una pista de bitles, un bar-cafeteria, una discoteca, una sala de debat i lectura compartida... Aprofiten cada metre. I adopten solucions arquitectòniques molt originals. Un celobert, coronat per una claraboia, aporta lluminositat i vida. La llum entraria a dolls en un edifici ara ombrívol.