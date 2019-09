Les obres de l'institut de Torrellano, paralitzades

L'equip de govern d'Elx estava complint amb un dels seus compromisos de rehabilitar la façana de l'IES Torrellano. Els treballs transcorrien segons el projectat fins que l'agost passat l'empresa adjudicatària de les obres va fer fallida, paralitzant-se les mateixes.

És per això que la responsable de l'àrea d'Educació, la regidora María José Martínez, ha oferit explicacions, assegurant que totes les parts implicades s'han mobilitzat "des del minut zero" per a tractar de donar resposta a aquesta situació sobrevinguda "com més prompte millor". Així i tot, està previst que les classes comencen amb total normalitat dilluns que ve 9 de setembre, per la qual cosa s'han incrementat les mesures de seguretat. "El centre les compleix, així ho han confirmat els tècnics de Conselleria diverses vegades des de la fallida de l'empresa", ha expressat Martínez.

L'Ajuntament va convocar dilluns passat a totes la parts en el centre educatiu per a traçar les accions a implementar per a resoldre la situació. Ahir, en una reunió informativa convocada per l'AMPA, es va informar les famílies de l'alumnat.

La regidora ha culpat al PP de la situació, ja que en la legislatura governada pels populars es va adjudicar la construcció del centre a una empresa que "va plantejar malament l'obra".

D'altra banda, Martínez ha oferit les dades d'escolarització en infantil i del període extraordinari de primària que ara mateix posseeix la regidoria abans de l'inici del curs 2019/2020, assegurant que totes les instal·lacions estan llestes per a acollir a l'alumnat.

En aquest sentit, 517 xiquets han obtingut plaça en les cinc escoles infantils municipals per al 2019/2020; i 263 xiquets en les de Conselleria, que són tres a la nostra ciutat. "Des de l'Equip de Govern es continua apostant per les escoles infantils", ha expressat Martínez, que ha afirmat "es continuaran reforçant en la mesura de les nostres possibilitats", atés que existeixen més peticions que places.

Per contra, les 238 sol·licituds rebudes en el període estival de places de primària fruit de situacions sobrevingudes, majoritàriament famílies procedents d'altres localitat o municipis que venen a residir a Elx o canvien de domicili dins del propi terme, s'han atés de manera òptima, atés que la majoria de peticions han obtingut plaça en la zona escolar i centre de la seua elecció, "la qual cosa és una gran notícia", ha dit l'edil, que ha aprofitat per a agrair als equips directius dels col·legis el seu esforç.