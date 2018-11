"La visita a Olot es una de las más complicadas de la temporada"

Lluís Planagumà, entrenador del Hércules, afirmó este viernes que la visita al Olot que realizará su equipo, líder del grupo, el próximo domingo es una de las más complicadas para su equipo de la presente temporada. El técnico catalán calificó este encuentro como "otro reto" como visitante tras la victoria en Lleida la pasada jornada y destacó que, al contrario de lo que sucede en otros partidos a domicilio, el Hércules deberá estar pendiente de las condiciones del campo y de la calidad de su oponente.

"Es un rival que une las dos dificultades y te hace estar pendiente de muchas cosas. Une situaciones de duelos individuales en defensa y ataque con un terreno de juego de buenas condiciones y ante un rival con talento", explicó. Planagumà destacó que el Olot históricamente "juega buen en su campo" y cuenta con una afición "entregada" y pronosticó que el club, por su manera de trabajar, "tarde o temprano va a conseguir grandes cosas porque está muy organizado".

El técnico descartó para el partido al central Samuel Llorca, quien es baja tras sufrir un golpe en las cervicales, y confió en la recuperación de Pablo Íñiguez y Stephane Emaná, ausentes la pasada jornada por problemas físicos. El entrenador no quiso dar importancia a las posibles bajas y señaló que no contará con ningún jugador que no esté en plenitud de condiciones "porque en la plantilla hay otros que sí lo están" y están esperando su oportunidad.

Lluís Planagumà también se refirió a las declaraciones de su delantero Carlos Martínez, quien reclamó esta semana "más protección arbitral" para los jugadores de talento que hay en la categoría. "Arbitrar en Segunda B es difícil. Los rivales saben que nos tienen que interrumpir y que no seamos todo lo poderosos que podemos ser. Vamos a tener que ir evolucionando nuestra forma de juego", explicó el entrenador.

El técnico del Hércules destacó que su equipo trabaja como un bloque en defensa y ataque y concedió relativa importancia a lo que ha sucedido en el grupo tras las diez primeras jornadas. "El grupo III nos ha demostrado durante años que es variable y flexible. Hay muchas equipos que están ahora en una zona no esperada y que va a conseguir puntos y otros que han comenzado fuerte que tendrán sus momentos malos", argumentó.

Por último, el entrenador elevó el nivel de exigencia de su equipo, pese al buen rendimiento ofrecido, y cree que debe crecer "en muchos aspectos todavía". "Nuestro mayor éxito es que muchos jugadores de la plantilla puedan estar a un gran nivel, no solo los once que juegan", concluyó.