Sigue en directo la dimisión de Quique Hernández

Quique Hernández comparece en estos momentos en el Pitiu Rochel para confirmar su dimisión como presidente del Hércules por desavenencias con los máximos accionistas y con su antecesor Juan Carlos Ramírez:





Hernández: "No hay vuelta atrás"

Hernández: "Es muy triste tener que irme con todo el apoyo que he recibido en las últimas horas. Hay mucha gente del Hércules en Alicante, aunque no vengan al estadio"

Hernández: "No tenía otra salida. No he tenido feeling con Ramírez, ni él conmigo"