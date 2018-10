Orgull de ser alcoià i orgull de ser valencià

100 anys després que el 9 d´octubre de 1238 Jaume I prenguera possessió de la ciutat de València, els seus pobladors vam començar a celebrar l´efemèride. El 9 d´octubre va quedar fixat en el calendari col·lectiu i es va consolidar com una festa cívica de tot el poble valencià.

Celebrem una de les festes més antigues d´Europa, perquè la nostra història no és inventada, és real, moltes vegades plena d´obstacles i oblits, sí, però, sens dubte, una història viva i il·lusionant.

Tot i alguns intents de trencar aquesta manifestació cívica de la voluntat de ser, el 9 d´octubre ha quedat consolidat com la reafirmació de la nostra essència com a valencians, com a alcoians, amb la nostra llengua, tradició i cultura diferenciades i, al mateix temps, integradores.

És per això que hui és moment de celebrar actes culturals, però també de reafirmar i reclamar les nostres necessitats i reivindicar el que necessitem i ens pertany com a poble. Podem fruir del dia festiu, participar en les activitats que s´ofereixen a la nostra ciutat i als nostres barris, però també és hora de veure com hem canviat en els últims anys.

Fa no massa anys, dir que un era valencià podia suposar per a molts una vergonya, rebre moltes preguntes sobre corrupció i malbaratament... era no tindre llengua ni cultura pròpies, embolicats en debats estèrils, però al mateix temps, lluny d´utilitzar la llengua i, encara menys, apostar per la cultura.

El nostre país era l´escenari de cartó pedra en mans d´uns pocs, focs d´artifici que gran part de la societat mirava amb vergonya, com una cosa llunyana. Hem aconseguit en els últims anys que ser valencià siga tornar a estar orgullós d´aquest fet diferencial, no és voler ser millor ni pitjor que cap altre poble, sinó ser poble. El País Valencià ha recuperat el camí i la il·lusió, i ho hem fet entre tots, de persona a persona, convençuts que si no ho som, no ho serem.

Enguany, Alcoi celebra el 9 d´Octubre mentre es prepara per a tornar a reobrir el Centre d´Art i Cultura Contemporània IVAM-CADA-ALCOI.

Alcoi serà la primera subseu de l´IVAM en tota la Comunitat, capital cultural valenciana i ho serem perquè ens ho hem guanyat. Som i serem cultura perquè som i serem indústria, tradició, patrimoni cultural i natural. Una societat que vol i sap capitalitzar l´interior. Som i serem exemple de ciutat, d´un immens i molt actiu teixit social i cultural, de somnis i, sobretot, de treball, il·lusió i orgull.

Hui, 9 d´Octubre, tornem a lluir l´orgull de ser valencians, un orgull que portem sempre dins i hui exposem, orgull lúdic i orgull reivindicatiu, orgull festiu i orgull treballador, orgull d´alcoià i orgull de valencià.