La búsqueda de la fosa de los represaliados del franquismo continúa en el Cementerio de Monóvar

Los trabajos de excavación de la fosa del Cementerio de Monóvar continúan con el tercer sondeo en busca de la localización exacta de los restos de los cuerpos de los 26 represaliados. Tras no localizar ningún tipo de restos en la primera, ni en la segunda cata realizadas hasta el momento, el equipo de arqueólogos encargados de los trabajos se encuentra inmerso en el tercer y cuarto y con perspectivas de un quinto.

El arqueólogo Jorge García, uno de los responsables del equipo de trabajo que desde el pasado lunes día 10 viene trabajando en la fosa monovera, ha señalado a INFORMACION que "tras no encontrar nada en los dos primeros sondeos, hemos iniciado un tercero y un cuarto. En el tercero nos hemos encontrado entre 6 y 8 ataúdes, con cuerpos de niños, que no tienen nada que ver con el objetivo marcado, y debajo han aparecido restos de un adulto, pero que todavía no se le puede relacionar con uno de los 26 represaliados". Seguimos trabajando de forma cuidadosa en ese tercer sondeo –ha manifestado García- y al mismo tiempo, con el pico y la pala, hemos iniciado el trabajo en el cuarto sondeo".

La localización exacta de la fosa es el primer objetivo que se han planteado los arqueólogos y ante la falta de documentación que identifique dicho lugar es lo que está llevándolos a la realización de más sondeos, todos ellos alrededor de la zona donde se presume que esta la fosa.

Mientras se trabaja en las catas 3 y 4, Jorge García ha señalado que "ya estamos pensando en iniciar un quinto sondeo siempre y cuando los restos continúen sin aparecer". Los trabajos de excavación continúan realizándose sin demora, el equipo trabaja todos los días de la semana en busca de los restos de los cuerpos de los 26 represaliados en la dictadura franquista.