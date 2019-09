Un Plan Edificant de"parches"

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Petrer, Francisco Escolano, ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones por parte del equipo de gobierno socialista sobre la buena marcha de las obras de los colegios con el Plan Edificant. "No han sido rigurosos en la información proporcionada, al contrario, no reflejan la realidad. No se pueden llamar obras lo que solo son parches. Además, las intervenciones en centros educativos no están al 100% hoy, al inicio de curso", ha señalado el edil.

Escolano ha asegurado que "no se puede decir que el curso iniciará con total normalidad cuando, por ejemplo, en el colegio La Foia no dispondrán de pistas deportivas hasta finales de octubre. Eso es faltar a la verdad", subraya añadiendo que "en el colegio Rambla dels Molins es donde más deficiencias nos hemos encontrado" y ha añadido que "es intolerable que se adapte una puerta que accede a los aseos y, sin embargo, por dentro todo sean barreras arquitectónicas".

El concejal ha detallado también otros fallos detectados. "Pintar solo una pared de un aula dejando tres y el techo sin pintar es una falta de respeto a los alumnos. Esto es una clara muestra de lo que podríamos considerar como chapuza por parte del Gobierno Valenciano con el Plan Edificant", ha remarcado.

Mateo ha anunciado que "vamos a seguir con lupa estas obras hasta su finalización porque queremos garantizar que los alumnos no se vean afectados por esta falta de previsión tanto por parte del equipo de gobierno de Petrer como del Gobierno Valenciano con el Plan Edificant. Somos conscientes de que son obras de gran envergadura, pero eso no justifica que se oculten las carencias reales", concluye.