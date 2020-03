La demanda de taxis cae un 80% en Elche y barajan ofrecer viajes gratis a sanitarios

Los taxistas ilicitanos están estudiando si pueden ofrecer un servicio de forma desinteresada para desplazar personal sanitario así como material médico en Elche y las pedanías de forma totalmente gratuita. Como ocurriera durante la DANA en la Vega Baja, cuando ayudaban a acercar mantas y alimentos a las familias, los taxistas voluntarios de Elche también aseguran sentirse comprometidos en este estado de alerta por el coronavirus y por esto están barajando la posibilidad de ofrecer este servicio de forma gratuita.

Todavía no es segura esta iniciativa, pero se está trabajando en ello para asegurar una mínima coordinación antes de darlo a conocer públicamente, según indica Vicente Murcia, presidente de Radio Taxi Elche, quien afirma que prácticamente han caído un 80% los servicios de taxi en Elche. De ese 20% que se demanda, un 5% es de clientes que piden acudir a los hospitales o a centros de salud.

Los taxistas que se ofrezcan para dar este tipo de apoyo para sanitarios o trasladar material sanitario lo deben de comunicar a la central de Radio Taxi Elche, desde la cual, por otra parte, ya se ha organizado cómo se van a llevar a cabo las restricciones del 50% en los servicios de transporte de viajeros.

Asimismo, se está recomendando a todos los taxistas que desinfecten su vehículo al menos una vez al día. No obstante, muchos profesionales del volante, como Juan José Mateo, recuerdan que lo están haciendo con mucha más frecuencia, poniendo especial atención, por ejemplo, en asear al máximo tanto las manillas exteriores como las manetas interiores, así como los asientes, los apoyabrazos, cinturones y sus puntos de anclaje, entre otros elementos. "La limpieza siempre ha sido una máxima en los taxis de Elche", indica Mateo.

Algunos taxistas también están optando por llevar mascarillas en sus vehículos, los cuales, cabe recordar, carecen de mampara. No obstante, la gran mayoría de los conductores no las están utilizando todavía. Las llevan por precaución y por si fuera necesario en las próximas horas. Pero sobre todo no las usan porque apenas encuentran. En cambio, los guantes sí empiezan a ser usados

En este sentido, la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, en un comunicado dirigido al sector, informa que se ha pedido a la Generalitat Valenciana mascarillas para los conductores, así como puntos específicos o medios para desinfectar los vehículos de forma más profesional.

La confederación ya recomienda a los taxistas utilizar guantes y mascarillas "en lo posible" durante el servicio y, posteriormente, ventilar el vehículo. También se apuesta por recomendar el pago con medios telemáticos y evitar la circulación de dinero en efectivo.

El presidente de Radio Taxi Elche señala que está siendo muy difícil encontrar suministros de mascarillas y guantes para repartir no solo entre los conductores de taxi, sino también entre los clientes.

Antonio Hurtado, de Servi Taxi Elche, que representa a más de una treintena de taxistas ilicitanos, también coincide en lo complicado que está siendo encontrar este tipo de material,

Exenciones fiscales y ayudas económicas al sector, así como un protocolo o guía oficial de actuación específico para el taxi son otras de las demandas que se habrían elevado a la administración autonómica.



Dos asociaciones

Elche cuenta con dos asociaciones de taxi: Radio Taxi Elche, la más numerosa, y Servi Taxi Elche. En suma, en el municipio ilicitano hay unos 180 taxis repartidos en tres turnos. Desde hoy, solo la mitad de la flota puede estar en activo. Para ello, se ha decidido, en líneas generales, que los números pares trabajen hoy y paren mañana, y así de manera alterna con los números impares.

En el aeropuerto, donde suele haber un centenar de taxis a lo largo de toda una jornada, deberán prestar servicio como mucho medio centenar. Mientras tanto, en la ciudad y las pedanías estarán en servicio aproximadamente 35 unidades.

Los taxistas de Elche se ven obligados a adoptar estas medidas cumpliendo con el artículo 14.2 del real decreto de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma por el coronavirus. Según este decreto, los servicios de transporte público por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, un 50%.

Estas medidas finalizarían en principio el 29 de marzo, pero todo indica que se prolongarán más tiempo.