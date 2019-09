La OSCE de Elche presenta una temporada con seis conciertos

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche (OSCE) ha presentado esta mañana en el Gran Teatro la temporada 2019/2020 bajo el nombre de 'La edad de la madurez', que contará con seis conciertos y coincidirá con las tres décadas de existencia del conjunto y el centenario del coliseo ilicitano.

"Desde el equipo de gobierno queremos seguir apoyando la música clásica", ha dicho la responsable del Área de Cultura, Marga Antón, que ha calificado a la OSCE como "la columna vertebral" del género en nuestra ciudad, amén de aprovechar para agradecer el empeño "artístico y personal" a sus integrantes, lo cual se traduce en una larga y consolidada trayectoria.

Miguel García, presidente de la OSCE, ha querido poner en valor "el trabajo y el respaldo del Ayuntamiento" otro año más, no sin antes tener unas palabras de apoyo y sensibilidad hacia la Vega Baja y Murcia en estos momentos difíciles dada la vinculación de la Orquesta con dichos territorios. Además, ha destacado que se mantienen todos los precios de los conciertos respecto al año pasado, por lo que el abono en patio de butacas continuará costando 68 euros, "un 40% de descuento respecto a la suma del importe de las entradas sueltas", ha especificado García, quien ha recordado que para los jubilados, familias numerosas y estudiantes de conservatorios y universidades hay precios reducidos.

Mihnea Ignat, director de la OSCE, ha sostenido que atraer a la gente al teatro es una combinación de "programación e inversión cultural", y ha alabado la tendencia ascendente de público que dio comienzo la temporada pasada, cuando se colgó el cartel de completo en meses en los que normalmente los ilicitanos no acudían a los conciertos de la OSCE. "Cuando traes buenos artistas, la gente responde", ha expresado tajante Ignat, que confía que la temporada 2019/2020 también coseche resultados positivos, por lo que ha invitado a sacarse el abono: "Con el elenco que presentamos, es un privilegio poder ver conciertos en directo por 68 euros. No hay razón para no venir y escuchar a la OSCE".

La pasada temporada la compañía celebró 30 años de existencia, lo que la convierte en la más veterana de la provincia de Alicante y la segunda con más historia a sus espaldas en la Comunidad Valenciana. Con motivo de esta destacada efeméride la OSCE quiso ofrecer a los ilicitanos una campaña con seis conciertos en el Gran Teatro protagonizados por artistas consagrados en el panorama internacional. «Es nuestra temporada con un nivel más elevado de siempre», sostenía entonces su presidente.