Cuatro empresas pugnan por hacerse con la contrata de basuras en Elche de más de 300 millones

Cuatro grandes empresas pugnan en Elche por hacerse con la contrata más importante y más cara del Ayuntamiento, la de limpieza y recogida de basuras, mientras la apertura de sobres sigue bloqueada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Mientras no se pronuncie el organismo público el proceso para adjudicar el servicio estará paralizado.

El Ayuntamiento de Elche ha informado en un comunicado que las mercantiles que concurren a la convocatoria, cuyo plazo se ha cerrado a primera hora de la tarde, son la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Urbaser y FCC; Cespa (compañía de Ferrovial); Valoriza Medio Ambiente; y Entorno Urbano y Medioambiental S.L.

Este servicio sale a licitación por 10 años y con un valor estimado de 327, 4 millones de euros. Entre las mejoras que se incorporan figuran la modernización de toda la maquinaria, la recuperación del barrido diario, la incorporación del quinto contenedor, la creación de puntos limpios en la ciudad y en las pedanías, brigadas rurales y el control digital del servicio. El alcalde de Elche, Carlos González, señaló en su momento que entre los objetivos de este nuevo servicio está convertir Elche en una de las ciudades más limpias de España.

El edil de Limpieza, Héctor Díez, se ha mostrado esta mañana confiado en que la resolución del tribunal no tardará en llegar al Ayuntamiento, al ser el plazo medio de contestación de dos meses. "Si llega dentro de diez días el procedimiento no se demorará, si llegara en un mes o dos sí que se restrasará todo", ha dicho el concejal, quien también ha advertido que el proceso de adjudicación será complejo y no funcionará al mismo ritmo que un contrato habitual. "Puede llevar meses" la valoración de las ofertas, ha asegurado.



Paralizado

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió en julio cautelarmente el procedimiento de contratación abierto para la licitación de la contrata del servicio de limpieza viaria y recogida, transporte y entrega de residuos en el término municipal de Elche. El Tribunal accede así a lo solicitado por las diferentes asociaciones y empresas que presentaron este recurso conjunto.