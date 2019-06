Margalló denuncia la "falta de personal cualificado" en el Ayuntamiento de Elche para diseñar carriles bici

Margalló-Ecologistes en Acció-Elx en Bici solicita a la corporación municipal recién formada que el área de Movilidad (al parecer, incluida en una Concejalía de Sostenibilidad) cuente con «personal cualificado y con experiencia en el diseño de infraestructuras ciclistas funcionales y seguras». Desde el colectivo ecologista denuncian que cada vez que se plantea un carril bici, este queda aislado e inacabado, lo que desincentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Es el caso del carril bici de la avenida del Ferrocarril-Universidad, ejecutado en el último mandato, que «empieza en un puente del Ferrocarril sin resolver, se corta frente a la estación de Renfe Elx Parc y se vuelve a interrumpir frente al instituto Misteri d'Elx, todo ello en tramos que entran en conflicto con los peatones, permiten la invasión de los autobuses en pleno carril bici o facilitan la ocupación del mismo por coches y motos que sin ningún reparo circulan, paran o estacionan en el carril bici al carecer este de separación física, que es obligatoria según la Ley 1/2019, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana; todo ello sin tener en cuenta que es un carril unidireccional a cada lado cuando lo más funcional habría sido que fuera bidireccional».

«Poner a alguien que no usa la bici a diseñar carriles bici es como poner a alguien que no sabe conducir a diseñar autopistas, o a alguien que no va al teatro a gestionar la programación cultural», explican. Con estas comparaciones quieren poner de manifiesto la importancia de ser usuario de este medio de transporte sostenible para diseñar carriles bici que realmente sean funcionales y seguros. «Los técnicos actuales conocerán la normativa y sabrán toda la teoría, pero si no experimentan diariamente lo que proyectan o lo que podrían proyectar en las calles por donde la gente se mueve en bici, nunca ejecutarán un carril bici funcional», exponen desde Margalló.

En opinión del colectivo, si entre el funcionariado del Ayuntamiento no existe personal cualificado para diseñar carriles bici, este debe contratarse. «En cada mandato se ha contratado personal de confianza para Protocolo, para Comunicación, para Cultura... ¿Por qué un aspecto tan importante como las infraestructuras ciclistas, en las que nos va la vida, y en el contexto de emergencia climática y ambiental, se deja en manos de técnicos que llevan más de 20 años haciendo experimentos en el diseño fallido de carriles bici?», lamentan.

Asimismo, denuncian que este nuevo mandato «pierde la oportunidad de volver a juntar las concejalías de Movilidad y Tráfico», que formaban una única área hasta 2011. Según Margalló, esto provoca descoordinación y falta de comunicación. «Solo por poner un ejemplo, en la Mesa de la Movilidad no hemos visto en una sola convocatoria de estos últimos cuatro años —y se ha convocado alrededor de 10 veces— al concejal de Tráfico». Para el colectivo ecologista, incluso la Concejalía de Urbanismo debería estar vinculada a Tráfico y Movilidad, pero con las áreas ya repartidas, todo parece indicar que esta demanda no se verá recogida en la nueva corporación municipal.