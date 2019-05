Carlos González sobre si gobernarán o no en solitario: "Ahora abrimos una reflexión sosegada"

Doce horas después de arrasar en Elche, el PSOE ha sido el único que ha comparecido esta mañana para valorar los resultados. Para Carlos González, lo primero ha sido comenzar agradeciendo el apoyo a los más de 37.000 ilicitanos que le han permitido seguir al frente de la Alcaldía, "así como a la candidatura y al proyecto político que ha concurrido a estas elecciones", tal y como destacaba este mediodía a las puertas del Ayuntamiento, acompañado de los concejales Héctor Díez y Patricia Macià, así como el número 3 de la lista, Ramón Abad.

El primer edil ha mostrado su satisfacción con los resultados, pero ha querido dejar claro que realizan una valoración "desde la humildad". El PSOE, tal y como ha señalado González, ha conseguido el décimo mejor resultado de España entre las grandes ciudades, con ese 37% de apoyos, por encima de la media nacional y autonómica. "Somos la gran ciudad de la Comunidad Valenciana con el gran apoyo", ha señalado.

El regidor ilicitano también ha mencionado en su intervención la intención de querer que el próximo mandato se base en el "diálogo y el entendimiento" con todas las fuerzas políticas. Si bien, todavía no ha hablado de si pactarán o no con Compromís o si tratarán de gobernar en solitario y con acuerdos puntuales, como han defendido en esta campaña electoral. Ante las preguntas de los periodistas sobre esa posible alianza, lo que Carlos González ha dicho es que han "pedido más confianza a los ilicitanos para tener más autonomía. Y ahora abrimos un periodo para la reflexión serena. No es frivolidad ni indecisión. El PSOE, los concejales y la dirección tenemos que hacer una reflexión sosegada" sobre el futuro gobierno que tomará posesión el 15 de junio.

Por el momento, no hay ninguna reunión concertada con los de Mireia Mollà, ni con otro partido. Sí que se ha puesto en contacto el alcalde con un representante de la ejecutiva de Compromís, pero para comentar los resultados de anoche, así como con el portavoz del Partido de Elche, Jesús Pareja, que ha desaparecido del tablero político, tras quedarse sin apoyos suficientes para entrar en la corporación municipal.

Esta misma tarde, Carlos González tendrá una reunión de la comisión ejecutiva nacional del PSPV para valorar los resultados. Sobre la posibilidad de tener que depender de las directrices de València o de Madrid para pactar o no en Elche, el primer edil ha asegurado que la "partida de Elche se juega en el tablero de Elche, indudablemente formamos parte de un partido con un gran peso autonómico y nacional, pero la partida de Elche se juega en Elche".



Tres gobiernos alineados

El día después del triunfo, Carlos González ha preferido centrar su mensaje en lo que harán a partir del 15 de junio los doce concejales socialistas. "Vamos a devolver la confianza que han depositado en nosotros con trabajo, rectitud, honradez, principios, valores y cumpiendo nuestros compromisos. "No queremos defraudar la confianza recibida". Hemos planteado una propuesta de modernización de la ciudad que es ambiciosa, pero seria y tenemos un gran trabajo por delante", ha asegurado.

Otra de las oportunidades que se abren en Elche, tal y el alcalde ha resaltado hoy es que van a estar alineados tres gobiernos, el de Pedro Sánchez en Madrid; el de Ximo Puig, en València y en el municipio. "Desde 1995 no había tres gobiernos en los tres ámbitos de responsabilidad y esa confluencia va a ser enormemente positiva", ha señalado.

