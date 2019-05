Simulacro de juicio y cita imprescindible de rock & roll en la Universidad de Elche

El Área de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha organizado una audiencia previa y un juicio simulado, en los que han participado los estudiantes del grupo semipresencial del grado en Derecho de la UMH. En esta sesión han intervenido la magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Alicante Mercedes Fernández López, quien ha actuado como magistrada de la audiencia previa y el juicio simulado, y el abogado Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche, según ha informado la UMH en un comunicado de prensa.

Durante esta jornada, el abogado Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche ha distribuido la demanda y la contestación a la demanda de un caso real a los estudiantes de la UMH, tras eliminar o modificar datos identificativos de quienes formaron parte del proceso. Con esta documentación, los estudiantes, tras realizar una preparación previa y autónoma, se distribuyeron en dos grupos, la parte demandante y la parte demandada. Asimismo, tanto la magistrada Fernández como el abogado Montoro han asistido a los estudiantes y han resuelto dudas puntuales que han surgido durante el desarrollo del juicio simulado.

Esta actividad cuenta con la colaboración de los proyectos de investigación "La era digital: nuevos problemas para el derecho" (AICO/2017/161. Generalitat Valenciana); "Realidades y retos de la Justicia en la sociedad del riesgo. Una perspectiva procesal del Derecho de daños" (DER2017-87516-P), del Ministerio de Economía y Empresa y "Justicia y Derecho de daños" (AICO/2017/146), de la Generalitat Valenciana y de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche.

Por otra parte, la UMH ha organizado las V Jornadas de Periodismo y Rock UMH, que se celebrarán el 22 y el 23 de mayo en el edificio Atzavares del campus de Elche. Estas jornadas, que arrancarán mañana miércoles a las 16:00 horas en el aula 3, pretenden ser un reflejo de la realidad a la que se enfrentan diariamente los músicos y comunicadores.

En concreto, estas jornadas están organizadas por la Escuela de Rock de la UMH, el Departamento de Psicología de la Salud, el grado en Periodismo, el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH y Alicante Live Music.

El primer día de estas jornadas estará enfocado a músicos y artistas en general y se dividirá en dos bloques. En el primero de ellos, se presentarán dos proyectos recién creados en la escena musical alicantina: "Sindicato ruido Costa Blanca", una asociación de bandas de la provincia que surge con el fin de agitar el panorama musical de su entorno con bandas como La Jetée, No More Knobs, Los Antideslizantes, Ludok, Miclono o Aukan. En el segundo bloque se dará a conocer "Fa Bemol Films", un proyecto audiovisual con el que se pretende dar valor a la cultura del videoclip como herramienta de promoción, sobre todo de las bandas de la provincia.

La jornada continuará con la intervención del director de Alicante Live, Jon López, quien hablará sobre la difusión cultural. Por su parte, el representante de la Unión de Músicas de Madrid, José Sánchez, cerrará las actividades de mañana con una conferencia que versará sobre las diferentes soluciones a los problemas que el músico se encuentra en su día a día como, por ejemplo, la facturación o la falta de ética de algunos promotores o managers.

La jornada del jueves arrancará a las 9:30 horas en el aula 6 del edificio Atzavares y, en la misma, se han organizado tres mesas redondas. La primera de ellas, titulada "La música más allá de los focos", estará compuesta por los músicos Alex Román (Harrisound, Los Antideslizantes€), Elío Ferrán (La Jetée y Sidicato Ruido Costa Blanca) y Damià Llorens (We Are No Brothers + Música de Telers).

Durante la segunda mesa redonda, titulada "Comunicación: El periodismo no es más que un punto de partida", María Cortés, del Teatro Arniches; Esther Navarro, de la empresa Genion; y Marina Torrecilla, del Teatro Principal de Alicante, hablarán sobre la diversificación de nuevas tendencias y de la adaptación de la información a los nuevos tiempos.

La tercera mesa redonda correrá a cargo de cuatro profesionales de la radio: Mariano López, de Territori Sonor; Jorge Fernández, de Corrientes Circulares; César Espí, de Más Allá de Orión; y Pepe Murcia, de Nivel 13. Los cuatro ponentes tienen otras experiencias vitales más allá de los micrófonos que evidencian que el pluriempleo es una constante en la vida de los comunicadores de la actualidad.

Por su parte, Carlos Pérez de Ziriza será el encargado de clausurar las V Jornadas de Periodismo y Rock UMH con la presentación de su libro "No olvides las canciones que te cambiaron la vida" en la librería Pynchon & Co de Alicante, según informa la UMH en una nota de prensa.