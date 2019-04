Podemos quiere que el Ayuntamiento vete a empresas vinculadas a casos de corrupción

Podemos también se ha pronunciado hoy ante el caso de facturación periódica y sin contrato en el Ayuntamiento de Elche. La formación morada pide una auditoría pública para conocer las cuentas municipales y vetar a empresas vinculadas a casos de corrupción. Se han referido a las compras que realizó el ejecutivo local a la mercantil implicada en la trama de los uniformes de Santa Pola el pasado año.

El candidato a la Alcaldía, Jose Vicente Bustamante, ha dicho que ha llegado la hora de "abrir los cajones del Ayuntamiento y que la ciudadanía pueda acceder a toda la información y así poder conocer en qué se ha gastado el dinero de todos los ilicitanos e ilicitanas, para que la transparencia no solo sea una página web con información sesgada que es lo que ofrece hasta ahora el equipo de gobierno".

Asimismo, Bustamante ha señalado que "la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo han gestionado sus recursos los responsables municipales. Más aún, en circunstancias como las actuales en los que una buena parte de la población vive con enormes dificultades, vapuleada por el desempleo, la falta de vivienda y la pobreza energética".

Defienden la auditoría pública como un instrumento de control ciudadano, "que permite entender el origen de la deuda pública y conocer en qué se ha gastado el dinero de los vecinos y vecinas del municipio y es totalmente necesaria".

Además, el lider morado ha advertido que los empresarios "vinculados a la corrupción del PP no deben seguir beneficiándose de contratos públicos como está ocurriendo ahora mismo en Elche con la compra de la ropa para el cuerpo policial a la misma empresa que está investigada por la causa de Santa Pola". Ha defendido que el Ayuntamiento de Elche actúe para garantizar que los empresarios vinculados a la corrupción "no puedan seguir haciendo negocios a costa de lo público, la administración penalizará la deshonestidad y no la premiará".