Las familias de los centros educativos de Torrellano llaman a movilizarse a las zonas rurales de Elche

La paciencia tiene un límite y las madres y padres de alumnos de los dos colegios de Torrellano y sobre todo del instituto de esta pedanía de Elche han confirmado esta mañana que hacen un llamamiento para protestar en la calle ante los incumplimientos de la Conselleria de Educación.

Éste es el comunicado íntegro que han lanzado esta mañana después de mantenerse anoche una reunión para confirmar los pasos a dar ante el "olvido" de la Generalitat con respecto a las necesidades educativas en la partida de Torrellano:

"Desde las de los colegios e Instituto convocamos a los padres y madres, familiares y vecinos para el día 12 de noviembre de a las 08:00 de la mañana en la puerta de IES Torrellano para hacer un plantón de 30 minutos y el día 14 a las 12:30 en el colegio La Paz. Con este acto reclamamos a la Generalitat dos cosas: que empiecen las obras tanto en el colegio la Paz con su ampliación, como en el IES con el arreglo del muro.

Para esta convocatoria que hacemos las tres AMPAS de los centros educativos de la pedanía necesitamos la colaboración no solo de padres y madres, sino la de todos los vecinos y vecinas, tanto de Torrellano como El Altet, Valverde, Balsares, Perleta, Saladas y Jubalcoy. Necesitamos un esfuerzo de todos porque los centros educativos nos incumben a todos.

Desde las asociaciones de padres sabemos que es complicado porque todos tenemos trabajo y es difícil perder ese tiempo, pero pensamos que es muy importante para la educación de nuestras chicas y chicos y necesitan tener un centro educativo a pleno rendimiento, no lleno de vallas y con el riesgo de derrumbe siempre encima. Y el colegio La Paz lleva más de 20 años con esta ampliación que necesitan no sólo los alumnos del centro, sino la pedanía en general, porque todos o necesitamos el centro en este momento o lo necesitaremos.

Los alumnos de los centros harán el mismo parón dentro de los centros escolares, siempre con la autorización paterna, la cual rogamos firmes y la devuelvas al centro. Los niños y niñas no saldrán de los centros".

Con este comunicado, las comunidades educativas de Torrellano muestran al tiempo su malestar por las continuas promesas incumplidas desde el anterior equipo de gobierno del PP, pero también del actual tripartito, aunque en realidad las actuaciones deben ser autorizadas y sufragadas por la Generalitat Valenciana.