OT 2018: Alba Reche y Natalia, la actuación más explosiva de una gala marcada por la polémica del "mariconez"

El concurso zanjó la polémica por el frustrado cambio de letra del tema de Mecano y el público alzó como favorita a la principal implicada

Era una de las actuaciones más esperadas de la noche. Y no defraudó. No fue la mejor en cuanto a técnica vocal, pero la interpretación y la puesta en escena de la ilicitana Alba Reche y su compañera Natalia hicieron que "Toxic", el mítico tema de Britney Spears que les tocó defender anoche, fuera el "numerazo" que le puso la guinda al pastel a una gala de alto nivel. Con un sorprendente cambio de look, en el que la concursante abandonó su pelo liso y rubio por unos rizos en un tono grisáceo que sorprendió al público, Reche consiguió una semana más el pase directo del jurado para cruzar la pasarela y continuar en la academia, al menos, durante dos semanas más, pese a que le recordaron que no había sido su mejor actuación en el escenario de OT 2018. Sin embargo, la gran coreografía, la puesta en escena, la interpretación y la fuerza que desprendió el dúo fue suficiente para convencer al jurado. Y también al público, pues Alba Reche volvió a estar anoche entre las tres favoritas de la audiencia.



Lo cierto es que la concursante ilicitana es de las que más respaldo del público acarrea. Semana a semana, se cuela en el ranking de los más votados por la audiencia, y esta semana ha sido noticia la bonita relación de amistad con su compañera Natalia, que sin duda ayudó a convertir la actuación de anoche en una de las más aplaudidas. Y no era fácil. Tras el duro toque de atención que recibieron los concursantes la semana pasada por el bajo nivel de las actuaciones, que llevó a la directora de la academia, Noemí Galera, a la "desolación", la gala de ayer volvió a tener el nivel que se espera de un concurso de estas características. Tanto el jurado como el claustro de profesores felicitaron a los concursantes por el trabajo realizado durante la semana, que les hizo brillar sobre el escenario. "OT 2018 empieza ahora", señalaron desde la academia y desde la mesa de los jueces.









El caso "mariconez"

Lacon "la palabra de la discordia". María y Miki interpretaronLos concursantes manifestaron sentirseque contiene uno de los versos de la canción, al entender que, hoy en día, podía tomare como unElde forma inmediata, y tras unos días de idas y venidas, en los que hasta miembros del Gobierno se pronunciaron sobre la polémica, el autor de la canción, José María Cano, desautorizaba el cambio. Los concursantes se toparon anoche con la situación, ajenos a todo lo que se había desatado fuera de la academia con este tema. Lo cierto es quey el propio presentador del formato trasladó la opinión del ente público sobre si respetar o no el término "mariconez": "Desde la dirección queremos dejar claro quesi bien añadió que, sin embargo, "son bienvenidos lossobre todo entre generaciones tan distintas".Los principales implicados,. El concursante, encargado finalmente de cantar el verso de la discordia, apuntó que "lo quecuando ha sido un referente tan importante en la historia de la música. ¿Que es una palabra que a nosotros y nosotras nos molesta muchísimo? Pues también es cierto, pero porqueo un menosprecio a un colectivo", aludiendo a que el uso del lenguaje hace treinta años, cuando se escribió la canción, era distinto. Por su parte María, añadió que. Por su parte, Ana Torroja, vocalista de Mecano, jurado de OT 2018 y una de las voces críticas con la petición de los concursantes de cambiar la letra, quiso zanjar la polémica rebajando el tono empleado en redes sociales días atrás y apuntando quesiempre que se haga desde el respeto y la tolerancia".Sin embargo, aún quedaba por conocer la palabra delY lo hizo después de la actuación de Miki y María, cuandoque hasta la negativa de José María Cano a cambiar la letra iba a ser el término que sustituyera a "mariconez". Y por si quedaban dudas de la opinión de los seguidores del programa, el público acabó elevando a María, la primera en proponer el cambio ya que en un principio iba a cantar ella ese verso, comopese a que nunca había estado entre las tres candidatas.La gala de anoche se cerró con laque interpretó "Bed i made" Allen Stone, por lo que Damion, el otro nominado, consiguió quedarse en la academia tras defender el tema "Give me love", de Ed Sheeran. Una actuación que le valió el beneplácito del jurado para cruzar la pasarela y librarse esta semana de las nominaciones. No corrieron la misma suerte Dave, Noelia, Sabela y Carlos Right, propuestos para abandonar la academia. No obstante, los profesores salvaron a Noelia y los compañeros se decantaron por Sabela, por lo queUn duelo especialmente duro para los concursantes, según confesaron ellos mismos, ya que "me toca estar", expresó Dave. Una nominación que también sentó como un jarro de agua fría a su compañero Carlos Right, que no pudo ocultar su tristeza durante la emisión de El Chat, posterior a la gala, y que puso la nota de humor a la noche ambientado esta vez en Harry Potter.