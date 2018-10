La ilicitana Alba Reche se derrumba tras su primer bache en OT 2018

La ilicitana Alba Reche, durante su interpretación de "Just give me a reason"

La ilicitana Alba Reche registró anoche una de sus actuaciones más flojas en OT 2018. Así se lo hizo saber Manuel Martos, uno de los miembros del jurado. Una valoración con la que la artista dijo estar de acuerdo, al ser consciente de que durante la Gala 3, emitida anoche en La 1 de RTVE, no realizó el mejor pase del tema que le tocó defender junto a su compañera Marta, "Just give me a reason", de P!nk junto a Nate Ruess. Pese a ese pequeño toque de atención, que le hizo derrumbarse a la llegada a la academia, la cantante de Elche consiguió el beneplácito del jurado para cruzar la pasarela y continuar en el concurso al menos durante dos semanas más. Y es que "tienes una gran suerte", añadió Martos. "En la música hay cosas que son inexplicables y ahí es donde está la magia. Cuando cantas, los pelos se me ponen de punta. Pasan cosas por dentro que no tienen explicación pero que emocionan. Y como eso lo haces y lo has seguido haciendo en cada gala, por favor, continúa".

Alba Reche se derrumba tras llegar a la academia

Su compañera Marta, que arrastró problemas con algunos agudos de la canción durante la semana, también consiguió el aprobado del jurado, tras cambiar la melodía a última hora para evitar ponerse en riesgo. Algo que no quiso dejar pasar por alto Ana Torroja, que volvió a ejercer su papel de juez tras ausentarse en la gala anterior por incompatibilidad de agenda. "Si te pasas el día diciendo no puedo, al final, no podrás", le dijo.

Probablemente esa "magia" a la que se refirió Martos es lo que le hizo a Alba Reche estar de nuevo entre las tres favoritas del público. Sin embargo, finalmente, la concursante más votada fue finalmente fue Julia que, tras una correcta interpretación del mítico "Born this way" de Lady Gaga, consiguió ser la primera en cruzar la pasarela y librarse de las nominaciones del jurado.

La Gala 3 de OT 2018 también despidió a otra de las concursantes del talent show. África puso punto y final a su andadura en el formato con una aplaudida interpretación por parte del jurado y de los profesores. La artista defendió su plaza en la academia con "God is a woman", de Ariana Grande. Una brillante interpretación que, sin embargo, no fue suficiente para obtener el respaldo del público, que salvó con un 80% de los votos a su compañero Dave, que interpretó "Rocanrol bumerang", de Miguel Ríos. Ese respaldo del público no se trasladó al jurado, quien volvió a proponerle para abandonar la academia, aunque finalmente fue salvado por sus compañeros.

En la cuerda floja esta semana quedaron Joan y Daimon. El primero interpretó junto a Miki, que también fue propuesto para abandonar la academia "Friday I´m in love", de The Cure. Una actuación que no convenció al jurado y que hizo que Joe Pérez-Olive se saltara las normas del concurso y valorara a la vez el dúa musical, para acabar nominándolos a los dos ya que "hay dos formas de hacer esto. Es como quitar una tirita, puedes hacerlo poco a poco, que duele más, o de golpe". El otro nominado, que se enfrentará esta semana a Joan, fue Daimon. El concursante no termina de adaptarse a la academia, y eso pasa factura sobre el escenario. Pese a que su compañera Natalia firmó una de las mejores interpretaciones de la noche y fue la tercera de las favoritas del público, Daimon no estuvo a la altura en cuanto a emoción y puesta en escena, por lo que fue propuesto para abandonar la academia.



Noemí Galera: "Estoy desolada"

La gala de anoche, como ya ocurrió la semana pasada, estuvo, en líneas generales, carente de emoción y llena de actuaciones "correctas pero no brillantes", como expuso tanto el jurado como la directora de la academia, Noemí Galera. "Tenemos un problema muy grave", añadió sin paños calientes durante una reprimenda que realizó en directo, en mitad de la gala, a los concursantes. "A partir de mañana tomaremos medidas porque lo más importante de un cantante es transmitir y que el vello se ponga de punta. Hoy no ha ocurrido con ninguno de vosotros y me da una pena tan grande... Estoy desolada", manifestó Galera, en un tono serio que dejaba ver que esa desolación era compartida por todo el claustro de profesores, también presentes en la academia durante la gala, que siguieron la gala muy de cerca.

El programa de RTVE consiguió anoche acortar distancias con The Good Doctor, la ficción de Tele Cinco que lleva semanas comiéndole terreno. Sin embargo, se tuvo que confirmar con el segundo puesto de la noche al superar los dos millones de espectadores y firmar un 17% de share, una décima menos que la ficción de la cadena de Fuencarral que, sin embargo, fue lo más visto del día con tres millones de espectadores.