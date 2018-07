La Policía de Perú localiza objetos para realizar ritos sexuales en la casa donde hallaron a Patricia Aguilar

La joven está pendiente de una valoración psicológica que acredite que no está en condiciones de cuidar a su bebé pero su familia dice que está «abducida».

La Policía de Perú encontró diversos objetos relacionados rituales sexuales durante el registro de las viviendas donde fueron encontradas Patricia Aguilar, junto a los cinco menores de edad, así como en el lugar donde se localizó a Feliz Steven Manrique, líder de la secta que captó a Patricia, y a las otras dos mujeres que formaban su «harén». Así lo confirmó ayer el jefe de Seguridad Ciudadana de Pangoa, encargado del registro de la especie de cuadra en la que fue encontrada Patricia y la vivienda donde se arrestó a Manrique, y quien estuvo presente en estos registros. Así, confirmó que se encontraron manuales de interpretación de sueños, y otros de kamasutra y ritos sexuales. Esto podría estar relacionado, según los investigadores, con el mensaje sectario, de que debían reproducirse para poblar el mundo tras un supuesto apocalipsis. Para ello. Manrique podría haber incitado a las tres mujeres a mantener sexo con él a fin de realizar esa repoblación.

Además, se sospecha que Manrique las drogaba para nublar su juicio e instaurar las creencias en las que se basaba la secta, Gnosis, para atrapar a las mujeres. La investigación continúa en manos de la Fiscalía de Trata de Personas de Perú. El Ministerio Público trabaja ahora para conseguir pruebas para que el líder de la secta continúe en prisión a partir del jueves, cuando se decidirá si se deja o no en libertad en base a los indicios delictivos que posea el tribunal hasta entonces.



Custodia

Por otra parte, el padre de Patricia Aguilar, que se encuentra en Perú desde hace un mes, pedirá la custodia temporal de su nieta, la bebé que Aguilar tuvo con el líder de la secta, con el fin de que ambos puedan regresar a España. Así lo dio a conocer ayer la familia, que ofreció una rueda de prensa en un hotel de Madrid para dar a conocer los últimos datos del caso y avanzar la estrategia que seguirá la familia para que madre e hija puedan regresar a España. Alberto Aguilar, el padre de la joven. continuará en Perú hasta que puedan regresar, con el fin de acelerar todos los trámites y acompañar a Patricia en todo el proceso.

La familia estuvo acompañada en su comparecencia por la abogada de SOS Desaparecidos, María Terea Rojas, que fue la encargada de explicar esta vía que contempla la familia para poder volver a España. «Estamos todavía pendientes de la investigación policial, pero nuestra intención es que si Patricia no está capacitada se le quite la custodia y se le otorgue a Alberto», abuelo de la niña, ya que es el familiar más próximo y Patricia está «abducida», tal y como manifestó la letrada.

Aunque aún no se les ha dado traslado ni de la declaración de Manrique ni de la de Patricia, temen que ella lo defienda, ya que la manipulación es tan fuerte que el proceso para revertirla será «muy lento, y es posible que el primer contacto con su padre lo rechace». Y es que Alberto Aguilar aún no ha podido estar cara a cara con su hija. Tanto ella como las otras dos mujeres rescatadas el pasado miércoles, y que formaban parte del harén de Manrique, están en las dependencias del Ministerio de la Mujer peruano, «custodiadas, aisladas y sin ningún contacto con nadie», como pidió la familia para evitar una coartada común.

Por su parte, Noelia Bru, portavoz de la familia, pidió una vez más la colaboración de las autoridades españolas en todo el proceso, a la vez que criticó que se han sentido desamparados por parte de las autoridades españolas, antes de que fuera encontrada, y después, en lo que respecta a la ayuda necesaria para traerla a España. De hecho, la familia ha recordado que gracias a sus investigaciones, que no realizó la Policía española, se evitó el pasado mes de octubre que captara a otras joven de 16 años en Guipúzcoa. «Hemos conseguido salvarle la vida a Patricia. Tenemos muchas pruebas, pero como no había ninguna ley en relación a las sectas no pudimos evitar su sufrimiento, lamentó».