El padre de Patricia Aguilar, la joven de Elche liberada de una secta en Perú, quiere la custodia de su nieto para volver a España

El padre de Patricia Aguilar, la joven ilicitana localizada en Perú después de ser presuntamente captada en 2017 por el líder de una secta, quiere obtener "temporalmente" la custodia de su nieto para así desbloquear la situación y que los tres puedan volver a España.

Así lo ha manifestado la abogada de la familia y de la asociación SOS Desaparecidos, María Teresa Rojas, quien en una rueda de prensa celebrada esta tarde en Madrid ha indicado que todavía dependen de una valoración psicológica que acredite que Patricia no se encuentra en condiciones de cuidar a su hijo, puesto que la familia asegura que ha sido abducida.

"Estamos todavía pendientes de la investigación policial, pero nuestra intención es que si Patricia no está capacitada, se le quite la guardia y custodia de su bebé y se le otorgue a Alberto (padre de la joven) como familiar más cercano", ha señalado.

Alberto Aguilar, que se encuentra en Perú y aún no ha podido ver a su hija, está en contacto con el consulado español y tiene previsto permanecer en el país andino hasta que finalice la investigación policial sobre el caso.

Patricia Aguilar fue encontrada en la noche del pasado miércoles, sola y al cuidado de varios menores, entre ellos su bebé de un mes, en una especie de cuadra en una zona peligrosa de la selva peruana, tras un operativo policial que acabó con la detención de su presunto captor, Félix Steven Manrique, y la liberación de otras dos mujeres y otros cuatro niños.

Asimismo, Rojas ha afirmado que todavía no se le han facilitado las declaraciones ni de Steven ni de Patricia, aunque ha expresado su temor de que la joven le vaya a defender, puesto que tanto ella como las otras dos mujeres "no ven más allá de esa realidad". "Los expertos nos dicen que la manipulación es tan severa que el proceso será muy lento, y es posible que el primer contacto con su padre lo rechace".

Actualmente, las tres chicas se encuentran, junto a sus pequeños, en unas dependencias del Ministerio de la Mujer peruano, en donde permanecen "custodiadas, aisladas y sin ningún contacto con nadie".



El bebé se encontraba en un "estado lamentable"

La portavoz de la familia, Noelia Bru, ha incidido en el "estado lamentable" en que se encontraba el bebé, "lleno de picaduras de mosquito" y Patricia, "desnutrida, desmejorada y abatida", cuando fueron hallados.

Por otra parte, han recordado que el pasado octubre, y gracias a las informaciones de la familia de Patricia, la Ertzaintza "acreditó que Steven había establecido también contacto" con otra joven de 16 años en Guipúzcoa.

Durante su intervención, Bru ha lamentado que, a nivel personal, la familia se ha sentido "totalmente desamparada" por parte de las autoridades españolas, y ha destacado que "la presión mediática es lo que ha conseguido que esto se destape".

Además, ha resaltado que es necesaria una colaboración entre las autoridades de ambos países y ha criticado que "no hay leyes contra las sectas" en España, ni tampoco un protocolo de desaparición en el exterior. "Hemos conseguido salvarle la vida a Patricia. Tenemos muchas pruebas, pero como no había ninguna ley, no pudimos evitar su sufrimiento", ha aseverado.

El próximo jueves concluye el plazo para que el juez decida si Manrique permanezca en prisión, tal y como solicita la familia, que, en caso de que sea puesto en libertad, pedirá una orden de alejamiento de las víctimas.