Ramón Folch: "Mi hija se me tira encima cuando estoy haciendo flexiones"

El Elche CF, a través de su gabinete de Comunicación, siguen intentando acercar el club y los jugadores a esta época de epidemia por el Coris-19 y si la semana fue el turno de Miguel San Román, en esta ocasión ha sido Ramón Folch el que ha contado como es su día a día durante el tiempo de confinamiento.

El centrocampista catalán ha reconocido que "son momentos complicados porque no puedes estar en contacto con familiares y con amigos, no puedes ir a pasear y se hace difícil estar en casa. Pero bueno, es lo que toca para ver si podemos frenar esa curva de contagios y salir de esta situación. Hay que resistir, quedarse en casa y cumplir con las autoridades sanitarias. Habrá días que ira mejor y otros peor, pero al final hay que ser fuerte y confían en que todo se resuelva"

Folch ha indicado que su rutina es cuidar, principalmente, de sus dos hijos, una niña y el recién nacido Max. "Nos levantamos pronto, comemos juntos pronto, a la una, luego descansamos por la tarde y merendamos y cenamos pronto, a las nueve. Si que es verdad que nos gustaría dormir un poco más ahora que no tenemos obligaciones, pero nuestra hija a las siete de la mañana ya está despierta y tiene ganas de jugar. Yo tengo el momento libre por la mañana para hacer las tareas que el club que me ha pedido".

En cuanto al trabajo que realiza para mantenerse en forma explica que "no podemos salir a correr y hacer actividad deportiva al aire libre y toca en casa bicicleta estática, los ejercicios que nos ha pautado el club. Es difícil porque hay veces que estoy haciendo flexiones y aparece mi hija que se me echa encima porque quiere jugar. Con los compañeros se hace más difícil la convivencia normal de la temporada. Pero tenemos el grupo de whatsap y vamos hablando y realizando alguna videollamada. Esta semana también hemos hecho algún entrenamiento conjunto a través de una aplicación de Internet. Así se hace un poco más divertido".

Sobre sus gustos musicales, el jugador del Elche asegura que no tiene grupos favoritos y que le gusta la música del momento, aunque opta por la música relajante: "En casa sí que tenemos un ritual que es poner música tranquilizante para ir a la cama. Escuchamos Etnia y a las ocho salimos a aplaudir a los sanitarios, luego encendemos unas velas para empezar a relajarnos con canciónes de Etnia para ir a la cama".

Ramón Folch señala que ahora a pesara de que "es más fácil leer" no tiene más remedio que aceptar los libros "que mi hija quiera "Caca" o "Buenas Noches León", que salen animalitos", aunque tiene de cabecera la biografía de Jorge Lorenzo "que me regaló mi mejor amigo". En cuanto a películas, el centrocampista franjiverde se decanta por "Gladiator" que asegura que ha visto más de 20 veces y no se cansa. El jugador del Elche también es un "cocinitas". "La cocina siempre me ha llamado atención y más cuando sales de casa. Le doy mucha importancia a la alimentación. Mi mujer hace platos más elaborados y yo más los del día a día. El plato que más nos gusta, principalmente por mi hija, son las tortitas con harina integral y plátano".

El futbolista catalán ha mandado "un fuerte abrazo" a todos los aficionados y afirman que "los jugadores estamos haciendo el máximo para estar bien físicamente, competir y volver al estadio con las sensación alegría que teníamos con los buenos resultados"