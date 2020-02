La plantilla del Elche vuelve a los entrenamientos con cinco ausencias

La plantilla del Elche CF ha vuelto este miércoles a la normalidad después de la odisea del viaje a Tenerife que duró cinco días. Los futbolistas franjiverdes han regresado a la rutina y como es habitual en el primer entrenamiento de la semana han tenido una sesión de vídeo para repasar los errores del encuentro en el Heliodoro Rodríguez López. Tras cerca de una hora reunidos con el cuerpo técnica observando y analizando las jugadas por televisión, sobre las once y media de la mañana han llegado al polideportivo de Altabix.

Hasta cinco futbolistas no se han ejercitado con el grupo. El centrocampista catalán Ramón Folch se encuentra en Reus, donde en la tarde-noche de ayer lunes estuvo presente en el nacimiento de su segundo hijo. El lateral derecho ilicitano Óscar Gil sigue con pequeños dolores en la espalda, aunque las pruebas médicas que le realizaron en la tarde de ayer en la clínica Affide-Tesla han descartado cualquier lesión ósea en la zona de la pelvis y el sacro y mañana jueves está previsto que se reincorpore a los entrenamiento. Los mismo sucede con el mediocentro franco-congeleño Nuke Mfulu y con el lateral izquierdo madrileño Juan Cruz. Ambos volvieron de Tenerife con problemas musculares y la revisión médica también ha descartado lesiones mayores. Al igual que Óscar Gil mañana deben incorporarse a los entrenamientos. Por su parte, Claudio Medina, quien no viajó a Tenerife y fue descartado por decisión técnica, no ha acudido a la sesión de trabajo debido a un malestar, que se espera que sea pasajero.

Después de un calentamiento con ejercicios físicos, la plantilla del Elche ha ensayado los centros de los extremos y remates de los cuatro delanteros (Nino, Pere Milla, Dani Escriche y Jonathas) con pases desde la banda de los laterales y los extremos (Fidel, Iván Sánchez, Andoni Medina, Tekio, Josan y Víctor Rodríguez).

Tanto Manuel Sánchez como Víctor Rodríguez, que tampoco viajaron a Tenerife por molestias musculares, han completado la sesión con el grupo y estarán disponibles para el encuentro del próximo domingo (16 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Numancia.

Los pupilos de Pacheta realizarán el próximo entrenamiento mañana jueves, a partir de las diez y media de la mañana, en el polideportivo de Altabix. El viernes también tendrá lugar la sesión en Altabix, mientras que el sábado los futbolistas franjiverdes se ejercitarán a puerta cerrada en el interior del estadio.