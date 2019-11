Patricia Rodríguez, entre las 70 mujeres más influyentes de España

Fue la primera ejecutiva mujer en un club de Primera División y también trabajó en el baloncesto.

La directora general del Elche, Patricia Rodríguez, ha sido elegida entre las 100 mujeres más influyentes de España, que cada año ofrece el portal informativo MujeresyCía con el objetivo de visibilizar el talento femenino en todos los ámbitos sociales.

La Gala Top-100, en la que se premió a empresarias, políticas, deportistas, periodistas o intelectuales, tuvo lugar el pasado lunes en la sede de la empresa Repsol en Madrid a la que acudió la máxima responsable de las finanzas del club franjiverde.

Patricia Rodríguez (San Sebastian, 1982) es licenciada en ADE (Administración y Dirección de Empresas) por la Universidad de Deusto y Máster en Gestión Internacional por el ISC Paris Business School. Fue la primera mujer que se incorporó como ejecutiva a un club de Primera División, ejerciendo como directora financiera y directora general del Éibar durante cuatro años y también fue consejera del Gipuzkoa Basket de la Liga ACB.

La ejecutiva vasca llegó al Elche a finales del mes de mayo y es directora general y consejera de club ilicitano. Está siendo la encargada de poner en orden la deteriorada economía de la entidad franjiverde.

Patricia Rodríguez asegura que este reconocimiento le hace estar «muy feliz» y « muy contenta». «Es una gran satisfacción porque miro la relación de las mujeres que hay en la lista y es brutal».La ejecutiva vasca conocía estos premios anuales de las mujeres «Top 100» y recuerda que «el año pasado estuve en la lista de las 600 preseleccionadas y hace tres semanas me llamaron y cuando me comunicaron que estaba entre las cien finalistas me puse muy contenta porque es un premio al trabajo», comenta.

La directora general del Elche asegura que esta serie de iniciativas «ayudan a potenciar el equilibrio entre los hombres y las mujeres. En todas las partes del mundo hay mujeres y es muy importante que se reconozca que podemos desempeñar papeles fundamentales en cualquier ámbito de la vida».

Ahora, Patricia Rodríguez está pendiente del futuro del Elche con la posible compra del club del inversor argentino Christian Bragarnik, que podría poner en duda su continuidad.

Una lista de prestigio



Entre las mujeres más influyentes de España figuran en los primeros lugares: Eider Etxebarria Bergaretxe, co-fundadora de BiziPoz; Beatriz Fadón, fundadora de Red Calea; Ana Lorenzo Public Affairs Manager de IKEA Ibérica; Elena Ibáñez, fundadora y CEO de Singularity Experts, Julia Sánchez Abeal es CEO de Fundación Albéniz/Escuela de Música Reina Sofía o Eva Fernández Gómez es directora Global de Comunicación de Telefónica.

También están Esther Latorre, brand manager de la empresa ilicitana Hawkers . En el apartado de medios de comunicación están incluidas en la lista Ana Pardo de Vera Posada, directora de Público; Ana Rosa Quintana, presentadora en Telecinco; Carme Chaparro, presentadora de Cuatro al Día y Sandra Sabatés, presentadora de La Sexta. en la lista también están la ministra de Defensa, Margarita Robles; la secretaria de estado de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega; las deportistas Ana Peleteiro (atletismo) y Gisela Pulido, campeona del mundo de kitesurf y la actriz Maribel Verdú.