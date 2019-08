Sépima visita del Elche a Alcorcón

El encuentro de este sábado entre el Alcorcón y el Elche será la séptima visita del conjunto franjiverde al estadio de Santo Domingo. El bagaje no es positivo para los ilicitanos que en las seis anteriores ocasiones cosecharon cinco derrotas y solo han logrado la victoria en una ocasión. Fue precisamente en la primera visita, el 11 de diciembre de 2010. Los ilicitanos, entrenados por José Bordalás, llegaban al partido en sexta posición en la tabla. El partido terminó con la victoria 0-1 del Elche C.F. con un gol de Sergio Mantecón que le marcaba al ex franjiverde Manu Herrera, en el que fue su estreno como goleador con la camiseta franjiverde. No fue un partido muy vistoso, sobre todo debido a las reducidas dimensiones del terreno de juego, lo que provocó que se viese un partido con fútbol muy directo. El Elche formó de salida con Willy Caballero, Carpio, Pelegrin, Héctor Verdés, Edu Albacar, Palanca, Xumetra, Generelo, Mantecón, Linares y Bodipo, saliendo desde el banquillo en el transcurso del partido Wakaso, David Sánchez Y Ángel. El míster del Alcorcón fue el ex franjiverde Anquela y en aquel partido Willy Caballero igualó los 179 partidos de Liga que disputó Patxi Iru con el Elche C.F.

En la temporada 2012/13, y en un partido muy disputado, el Elche C.F. no pudo con el músculo y la presión de la A.D. Alcorcón. En la primera parte no hubo disparos entre palos por parte de ningún equipo, siendo los madrileños quienes dominaron el juego. En la segunda mitad, apenas jugados cinco minutos, el central francés Babin anotaba de cabeza a la salida de un córner el gol de la victoria de los madrileños. A pesar de las lesiones de Pelegrin y Mantecón, que trastocó de manera sensible los planes de Fran Escriba, el conjunto franjiverde encerró a la A.D. Alcorcón en su campo y el Elche C.F. dominó hasta el final aunque sin suerte de cara al gol. Hasta 16 buses viajaron a Madrid, donde se dieron cita cerca de 1.200 aficionados ilicitanos que acompañaron al equipo en la decisiva recta final del campeonato que terminaría con el ascenso del equipo a Primera División.

La temporada 2015/16 se disputaba el cuarto partido entre ambos equipos en Santo Domingo, en el cierre de la temporada, y con los dos equipos en los dos polos opuestos: los locales se jugaban durante los 90 minutos meterse en el playoff de ascenso a Primera División y el Elche C.F. que se jugaba la honrilla y que Sergio León lograse el Pichichi de Segunda División. Con 4-0 en el marcador y con el Alcorcón virtualmente en puestos de playoff, a falta de doce minutos un penalti sobre el propio Sergio León serviría para que el cordobés anotase su gol nº 22 que le alzaba como máximo goleador de la categoría y tercer futbolista tras Cardona en la 58/59 (21) y Jorge Molina en la 09/10 (26) que conseguían el pichichi con el Elche C.F. en Segunda División. Lo que nadie esperaba es que ese gol de Sergio León, que en principio era insignificante, sumado al cuarto gol de Osasuna en Oviedo dejaba a la A.D. Alcorcón fuera de playoff cuando solo quedaban dos minutos de partido.

El 18 de noviembre del pasado año y bajo un aguacero considerable visitaba el Elche C.F. por última vez hasta la fecha el estadio de Santo Domingo, donde caería derrotado por la mínima en el minuto 94 con un gol en propia portería. La primera parte fue de dominio de los locales, que llegaban colíderes al partido e invictos en su estadio. A los 18 minutos Tekio cometía un penalti pero José Juan se lo detenía a Juan Muñoz. Tras el descanso Pacheta movió el banquillo y dio entrada en el terreno de juego a Provencio y el partido se niveló. De hecho el Elche C.F. tuvo durante algunos minutos el control del balón. Cuando todo apuntaba al reparto de puntos y con el tiempo cumplido, la A.D. Alcorcón quemó su último cachucho al disponer de una falta. Burgos peinaba el balón hacia atrás y tras pegar en el cuerpo de Manuel Sánchez el esférico se desviaba y terminaba en el fondo de la red. Con aquella victoria los alfareros se ponían por primera vez en su historia líderes de Segunda División.

