José Juan: "Quiero seguir jugando, tengo cuerdecilla para rato"

El portero del Elche Club de Fútbol José Juan se muestra muy contento por haberse podido despedir de la afición franjiverde con una gran actuación frente al Deportivo de La Coruña. "Después de tanto tiempo sin jugar, las cosas salieron muy bien. El equipo consiguió un punto ante un gran equipo, que se jugaba meterse en el play-off de ascenso y fue un partido de poder a poder".

El guardameta gallego, que fue uno de los héroes del ascenso la temporada pasada agradece todas las muestras de cariño que está recibiendo en el final de su etapa en el conjunto ilicitano. "La gente se ha portado de forma excepcional conmigo y tengoo que dar las gracias por el apoyo en estos años".

El veterano porte de 40 años ya ha recibido la comunicación de la comisión deportivo de que no cuenta para la próxima temporada. A pesar de su edad asegura que su intención es seguir jugando al fútbol. "Tengo que buscarme otras metas. Espero continuar jugando porque considero que todavía tengo cuerdecilla para rato".

José Juan se encuentro "bastante bien" a pesar de que no jugaba un partido oficial desde enero. El meta destaca que "la parada en la jugada del uno contra uno de la primera parte me dio mucha confianza y me encontré muy cómodo en el resto del encuentro. El portero está para parar. Lo conseguí y me salió todo bien. Estoy muy contento con el partido".

De sus dos años en el Elche, José Juan, evidentemente, se queda con el ascenso de la temporada pasada. "Lógicamente el ascenso ha sido mi mejor momento. Parecía que a mitad de temporada íbamos a vaivenes e iba a ser difícil, pero, al final, conseguimos el objetivo. El Elche está donde mínimo se merece y espero que en breve pueda aspirar a ascender a Primera División". La única espina que le queda clavada al guardameta es no haber jugado más esta campaña. "Son decisiones del míster que hay que acatar. He trabajado en todos los entrenamientos igual que cuando jugaba y me llegó la recompensa en el partido frente al Deportivo. Ha sido una temporada rocambolesca en cuanto a la portería. En pretemporada vino Unai Simón y regresó al Athletic Club de Bilbao. Poco después vino Francis Uzoho y empecé jugando yo, pero luego lo hizo él. El club decidió fichar otro portero en enero y llegó Edgar Badía...son cosas que pasan en el mundo del fútbol.

José Juan volverá a ser titular el próximo sábado (20 horas) en el último partido de Liga que el Elche disputará en el estadio de La Rosaleda frente al Málaga. Edgar Badía tiene cuatro tarjetas y se viera una más no podría comenzar la próxima temporada. Por ello, Pacheta ya avisó de que no va a arriesgar y que el veterano meta gallego será el que juegue ante los malacitanos.