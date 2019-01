Xavi Torres: "Todos queremos ver al Elche más arriba, pero debemos mirar de dónde venimos"

El experimentado centrocampista del Elche Club de Fútbol Xavi Torres ha asegurado este martes, respecto a la expulsión del Reus de la LaLiga 123 que "no me gusta que sucedan estas cosas en el fútbol. No sé muy bien lo qué pasado y no quiero opinar mucho. Pero lo único que deseo es todo lo mejor para mis compañeros de trabajo y los trabajadores del club". Sin embargo, reconoce que siendo egoista "sólo bajarán tres equipos". No obstante, ha señalado que "vamos a pensar que bajan cuatro y a intentar hacer las cosas como las hicimos durante los primeros 20 minutos del último partido frente al Numancia".

Sobre los movimientos en el mercado de fichajes, el futbolsita de Xàbia admite que "ha sido una sorpresa" cuando esta mañana se ha enterado de la espantada de Florentine Pogba. "En todos los mercados, a última hora, pasan cosas así. Tenemos que centrarnos en los que somos y, si viene alguien más, que sea para ayudar, pero, si no, tenemos plantilla suficiente para lograr el objetivo".

En cuanto a Carlos Castro, al que conoce de su etapa del Sporting de Gijón, ha indicado que "estoy convencido de que nos va a ayudar mucho. Es una muy persona que encajará perfecto en el vestuario. Es un delantero muy listo en el área, provoca muchas faltas y define muy bien, a la mínima mira a la portería contraria".

Xavi Torres asegura que a pesar de los numerosos movimientos que se están produciendo en el mercado de invierno no va a afectar al vestuario franjiverde. "Para nada. Cuando eres futbolista, estás expuesto a estas cosas y te acostumbras a que pasen en un vestuario. Lo que quiero es que acabe el mercado cuanto antes y, si llega alguno o se va alguno, que sepan su futuro cuanto antes.".

El centrocampista del Elche valida las decisiones de Pacheta y de Jorge Cordero a la hora de traer refuerzos en enero. "Si llegan, es porque el míster y la dirección deportiva saben que nos pueden aportar mucho. Los jugadores que han llegado se han adaptado súper bien y están aportando cosas. Cuanta más competencia haya mejor, Todos debemos dar el cien por cien para que el entrenador lo tenga difícil para decidir el once de cada semana".

Sobre los goles encajados a balón parado ha comentado que "no quiero hacer mucho hincapié en eso. Todos los goles están viniendo por ahí y no es porque no lo trabajemos, todo lo contrario. Parece que cuanto más hablas, más vuelve a pasar. Tenemos claro los fallos y el míster lo sabe todavía más. Si nos meten algún gol en esas situaciones, que sean buenas acciones del rival, no por errores nuestro. Frente al Numancia nos podíamos haber ido con 1-0 ó 2-0 y por una jugada de ese tipo nos empataron y cambió el partido", ha lamentado. Torres descarta que sea por fallos de concentración. "Son acciones que le pasan a todos los equipos. Pero garantizo que trabajamos mucho para que no ocurra más para que no nos quiten puntos.

Xavi Torres reconoce que cada vez está mejor y que se encuentra últimamente en uno de los mejores momentos de la temporada. "Me estoy empezando a encontrar bien bien y las estadísticas de los partidos ya son como los que hacía anteriormente. Tengo más confianza y Tanto yo como Manolo (Manuel Sánchez), como cualquier centrocampista, intentamos ponérselo difícil al míster para elegir el once.

Por último, el centrocampista del Elche ha afirmado que entiende la afición quiera más a pesar de ser un equipo recién ascendido. "Representamos a un club muy grande, que por h o por b, descendió. Todos queremos que el Elche esté más arriba, pero debemos mirar hacia atrás y ver de dónde venimos. Estamos haciendo las cosas bien y merecemos estar un poco más arriba. Tenemos tiempo para mirar hacia puestos más altos de la clasificación, pero estamos convencidos de que haciendo las cosas así y corrigiendo errores, como el balón parado, conseguiremos el objetivo y la afición acabará la temporada orgullosa de su Elche".