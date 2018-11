Pacheta: «Hay que estar con el cinto apretado hasta llegar a 50 puntos»

José Rojo, Pacheta, entrenador del Elche CF, confesó ayer en rueda de Prensa que su equipo visitará mañana el estadio Ramón de Carranza en un buen momento futbolístico y con la confianza necesaria para buscar el tercer triunfo consecutivo frente al Cádiz. «Tenemos que seguir en la línea en la que estamos. El equipo está mentalizado y en un momento óptimo», dijo el técnico burgalés antes de reconocer que «somos un equipo que compite y tenemos en la cabeza lo que hemos hecho bien para repetirlo. Las victorias han llegado basándonos en el trabajo y en ser sólidos y ese es el camino a seguir».

El preparador de Salas de los Infantes entiende que están cerca de conseguir el primer triunfo lejos del Martínez Valero. «Llevamos jugando bien durante todo el año, quitando algunos encuentros, y estoy seguro de que la victoria va a llegar fuera y ojalá sea el domingo. Estamos adquiriendo un modelo de juego que nos va bien, manejando unos mecanismos a los que estamos sacando provecho y explotando bien la estrategia. Además, somos más rápidos en el contragolpe y en el juego elaborado estamos siendo cada vez más fluidos», explicó.

El preparador espera que el Elche se muestre «constante y potente» en las dos áreas como lo está haciendo en los últimos encuentros. «Hay que seguir insistiendo en esta línea de esfuerzo y solidaridad que nos está llevando a ganar partidos», recordó.

Pacheta definió al Cádiz como «un gran equipo» con un modelo de juego «muy definido» que tras sumar dos triunfos llega al partido «con la flecha hacia arriba, pero nosotros también».

«El Cádiz está concediendo metros y saliendo deprisa porque tiene jugadores sumamente rápidos. Tenemos que estar armados y no desmontarnos», argumentó el técnico del equipo ilicitano.

Pacheta insistió en la idea de que «nosotros siempre preparamos los partidos con base en ser protagonistas tanto con balón como sin él y a intentar que el rival se sienta incómodo. Hay días que sale bien, pero otros mal y hay que tener en cuenta que el contrario también juega».

Pacheta admitió que para su equipo es un aliciente más regresar al estadio en el que se consumó el último descenso a Segunda B. «Los recuerdos están para cambiarlos. Hay gente que aún lo tiene dentro y queremos que esa ira controlada salga para que los aficionados se sientan orgullosos de nosotros», confesó el entrenador franjiverde.

El castellano explicó que el Elche es un equipo «humilde y pobre» preparado para «estar abajo y sufriendo» y se preguntó si otros conjuntos de la categoría, con mayor presupuesto y expectativas, «también lo están».

A pesar de la actual situación del Elche en la clasificación, Pacheta se negó a mirar más allá del partido ante el Cádiz y recordó que el objetivo es la permanencia. «Que no se equivoque nadie. Tenemos que seguir con el cinto apretado hasta llegar a esa cifra porque si no lo hacemos nos van a dar hasta en las orejas. Cuando lleguemos a los 50 puntos ya soñaremos todos. Pero hay que conseguirlos y pensar ahora sólo en Cádiz», apuntó antes de recordar que «hace dos años, este equipo estuvo cerca de ellos» y al final no fue capaz de ganar partidos en la recta final de la competición y terminó con los huesos en Segunda División B.