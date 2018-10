Diego García: «La ampliación de capital hay que hacerla sí o sí para que el Elche se mantenga vivo»

Diego García Juan (Elche, 30-04-1965) está dispuesto a plantear el jueves a los accionistas, en la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en la sala de Prensa del Martínez Valero, una ampliación de capital a pesar de que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ya ha dejado claro que no va a permitirlo.

Diego García, presidente del Elche CF, apenas ha tenido unas horas para saborear el triunfo franjiverde ante el líder Málaga (2-0) porque el día a día del club no permite relajarse más de la cuenta. El jueves está prevista la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el club está dispuesto a plantear una ampliación de capital, como vía de salvación económica de la entidad, que de momento rechaza el Instituto Valenciano de Finanzas. Lo institucional sigue caminando por vericuetos llenos de espinas, mientras en lo deportivo la plantilla, con el técnico Pacheta al frente, está demostrando, partido tras partido, su implicación y profesionalidad.

P ¿Sigue pensando en mantener en el orden del día de la Junta Extraordinaria de Accionistas del jueves la ampliación de capital?

R Por supuesto. Esa ampliación hay que hacerla sí o sí, si queremos que el Elche se mantenga vivo. La junta se va a celebrar en el día previsto y vamos a proponer la ampliación de capital. El Elche necesita recursos para ampliar el límite salarial en diciembre que nos exige LaLiga, que es muy bajo; cumplir con Hacienda y con el Consejo Superior de Deportes, que nos lo está solicitando para ir equilibrando los presupuestos. Esto nos obliga a ampliar el capital con los accionistas o a través de aportaciones externas. El consejo está para buscar los recursos necesarios para que el club funcione, en eso estamos, vengan de donde vengan.

P ¿Están dispuestos a plantarle cara al banco del Consell, que ya ha dejado claro que no va a permitir la ampliación de capital y que ya ha dejado claro que va llevar a los tribunales al que lo haga?

R Con el IVF no deseamos entrar en discusiones y que las negociaciones sigan su curso. Es mejor para todos. Me consta que están existiendo contactos entre las partes y al consejo nos toca seguir trabajando para que el club siga adelante. Lo estamos haciendo por el bien del Elche a costa de que el banco del Consell nos vuelva a demandar y nos señale como los malos de la película porque dice que no queremos pagarle. Una cosa está clara, con la ampliación de capital que pretendemos, la Fundación le va a ceder al IVF que suscriba el 54%. Ni Manuel Illueca, ni los actuales dirigentes franjiverdes estábamos cuando se firmó el aval. Siempre hemos dicho que el Elche o el inversor que llegue le pagará a la Generalitat lo que solicita, pero si no dejamos que venga ninguno es muy difícil que nos abonen nada si no pueden comprar la casa. Queremos compaginar los intereses del Elche y de la Generalitat y si no se llega a un acuerdo tendremos otro pleito, pero no vamos a dejar que el Elche se muera. Nuestra intención es seguir cumpliendo los compromisos del club, para ello es necesario tener liquidez y capitalizar los créditos y para ello ampliar capital; pero eso no significa necesariamente perjudicar al IVF. Queremos compaginar de forma simultánea ambos intereses. Nunca hemos manifestado que no hay que pagar, al contrario, siempre hemos dicho que hay que cumplir.

P ¿Cómo ha sentado que la Audiencia Provincial haya pospuesto hasta el 11 de junio de 2019 el fallo del recurso contra el convenio del Elche CF?

R Ese retraso perjudica mucho a la entidad. Existe un grupo inversor que puede aportar dinero para afrontar las necesidades del Elche. Si esto no se produce, porque no se pueden comprar acciones, ese retraso compromete de manera grave la viabilidad real del Elche. Sin aportaciones no podemos dar soluciones al día a día del club. Hay inversores esperando que el tema judicial se solucione. Me consta que con frecuencia se reúnen todas las semanas en busca de un acuerdo. Para que todo ello llegue a buen puerto desde Valencia tienen que dejar capitalizar, siempre y cuando se acepte la fórmula de pago del inversor y se deje respirar. Si ha estado siete años sin cobrar podrá esperar un poco más para que el Elche pueda sacar la cabeza. El Elche es primero, y si el club ilicitano tira para adelante, el IVF podrá cobrar. Si vamos a liquidación, ni el Consell, ni ningún acreedor cobrará.

P ¿Qué opina del último comunicado de Regeneración en el que dice que tienen secuestrado al club y lo están llevando a la ruina?

R No voy a contestar. No quiero entrar en polémica ni con Illueca, ni tampoco con Regeneración, que tiene una representación inferior al o,1% en el capital social del club. Me parece grave que saquen un comunicado aprovechando dos derrotas del equipo y cuando se necesita que todos vayamos juntos con el equipo.

P En lo deportivo el Elche está dando un buen nivel a pesar de que cuenta con uno de los presupuestos más bajos de LaLiga 123 ...

R El equipo es lo que vimos el otro día ante el líder Málaga. En los diez partidos que llevamos de competición liguera solo hemos sido inferiores a dos rivales: frente al Deportivo y medio tiempo con el Reus. Con los catalanes tuvimos una ocasión que nos pudo meter en el encuentro. Es para estar satisfechos. El vestuario está comprometido y a la altura de este club y de su afición. Han llegado futbolistas, muchos de ellos de Segunda B, que están demostrando que son capaces de competir con cualquiera en una categoría superior. Estoy orgulloso de su comportamiento y del trabajo que están aportando para que el Elche logre seguir en la categoría de plata.

P ¿Cómo es su relación con el técnico Pacheta?

R Muy buena, así como con el cuerpo técnico. Hablamos mucho y estamos al tanto de todas las necesidades. Yo diría que el club en este aspecto es una auténtica balsa de aceite. Eso no quita para que en ocasiones se deban tomar decisiones traumáticas que no gustan a todos, pero son por el bien del club. La plantilla está al día en el cobro de las nóminas y han recibido el 50% de la prima del ascenso. Vamos cumpliendo lo mejor posible y la ampliación de capital que deseamos proponer en la junta del jueves también va dirigida a cubrir los gastos en este apartado.

P En el partido de Copa frente al Córdoba se pidió desde la grada la dimisión del director deportivo Jorge Cordero...

R Bueno, tampoco fue una mayoría la que lo hizo. De todas maneras, la grada es soberana y puede expresarse con total libertad. No obstante, yo pediría durante los 90 minutos de cada partido que se apoyase a los futbolistas. Cuando estamos unidos, como en el play off de ascenso o contra el Málaga, el grupo da lo mejor de sí mismo. Estamos muy satisfechos con el trabajo de la comisión deportiva. Con menos recursos están viniendo jugadores de Segunda B que están dando un nivel impresionante. Ese es el camino a seguir y por lo que estamos trabajando duro para rastrear los cuatro grupos de la categoría de bronce del fútbol español.

P ¿La salida de Edu Albacar se ha podido hacer de otra forma?

R Lo ha sido todo en el club como futbolista y eso lo reconocemos, pero en el nuevo puesto no encajaba. Hay unos motivos muy claros de despido que no vamos a hacer públicos. Respecto de su comunicado ya hemos demostrado que no tenía razón. En relación a los ataques personales no los tengo en consideración y por respeto a la entidad no voy a contestarlos.

P ¿Hay algún equipo que ya ha preguntado por el delantero guineano Sory Kaba?

R No tenemos noticias de nadie. Además, lo que nos interesa es que esté muchos años con nosotros y siga creciendo como jugador. Pienso que va a ser clave esta temporada y tenemos que aprovechar su poderío y físico para conseguir nuestro objetivo inicial que no es otro que la permanencia en la categoría.

P Y el domingo llega otro grande al Martínez Valero...

R El partido del Zaragoza es un duelo bonito, pero muy peligroso. Llegarán con un entrenador nuevo y a pesar de sus malos resultados cuentan con un gran equipo y que el año pasado lucharon hasta el final por el ascenso. Yo confío en mis jugadores, pero el hecho de ganar al líder no quiere decir nada. Hay que salir a tope porque ellos estarán muy motivados con el cambio de técnico

P Por cierto, ¿qué argumentos tiene el Elche para vetar la entrada a un periodista a sus instalaciones a realizar su trabajo?

R Me remito al comunicado que hizo el club el pasado 21 de septiembre. En él se decía que se respeta profundamente las libertades de prensa existentes en nuestro país, amparadas por la Constitución, pero no puede permitir que se informe de la actualidad del club sin rigor y faltando a la verdad de forma reiterada y con mala fe. Y yo añado, con ataques e insultos constantes a las personas y a su dignidad.